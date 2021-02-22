養生｜英女王94歲健康長壽　5秘訣最愛吃魚每天必花幾小時做呢樣

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-22 17:19

身為在位時間最長的女性君主，英國伊麗莎白女王高齡94歲，依然精神奕奕出現在大眾面前，她的健康長壽秘訣，透過英國文化研究員被整理出來，5大重點非常親民，你我一般人都可以嘗試……

影集《王冠 The Crown》播出後，大眾對英國王室充滿好奇，尤其是英國伊麗莎白女王，身為在位時間最長的女性君主，目前高齡94歲，出席公開場合依然精神奕奕，她的健康長壽秘訣，透過英國文化研究員萊恩·科茲洛夫斯基Bryan Kozlowski被整理出來，在他的新書中《Long Live the Queen! 23 Rules for Living咁 From Britain’s Longest-Reigning Monarch》談到女王可以健康長壽，多虧多年來維持的5個好習慣，這些習慣不用花大錢、非常親民，一般人都可以嘗試。

英女王現齡94歲，為在位時間最長的女性君主，按圖查看5個女王維持健康的5個好習慣▼▼▼

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1. 適當的運動

儘管女王行程忙碌，有空時她還是會主動找時間運動。根據科茲洛夫斯基Kozlowski的紀錄，女王喜歡做「適當、剛剛好的運動」包括和他的愛犬哥基一起健走，還有她終身熱愛的運動──騎馬。科茲洛夫斯基解釋說「大部分的人都以為想要長壽，就要為維持一個嚴格健身的養生法，但研究表示能讓你持續保持的運動是那個帶給你快樂的運動。」

2. 均衡的飲食

據報導女王一直以來都相當克制飲食，從未有過暴飲暴食的習慣，她拒絕高油肥膩食物，喜歡吃魚類、烤雞肉，同時不太碰正餐的澱粉，像是薯仔、麵條和米飯，雖然對飲食考究，女王偶爾也是有些小小的放縱，三文治配大吉嶺紅茶是她最喜愛的下午茶甜點。「她也會吃點小片的蛋糕，正如營養師建議的那樣，你應該偶爾給自己一些小獎勵放縱一下。」科茲洛夫斯基說。

在喝的方面，女王也是用同樣的方式。根據她的前廚師達倫·麥格雷迪（Darren McGrady）所說，當其他皇室成員在喝啤酒或威士忌的時候，女王選擇的是杜松子酒和杜邦威士忌。

據報導女王一直以來都相當克制飲食，從未有過暴飲暴食的習慣，她拒絕高油肥膩食物，喜歡吃魚類、烤雞肉。（Getty Images）

3. 簡單的美容養生法

某位貴族當他第一次見到女王時、曾對菲利普王子說「我從來沒見過像女王這樣如此完美的肌膚。」有趣的是，女王的浴室沒有一堆花俏美容產品，她看起來永遠年輕的氣色，得感謝一個價格適中的英國品牌Cyclax，這承包了她大部分的護膚產品。她幾乎沒有化過妝，平時也避免過度的日曬。她最喜愛的度假地點是蘇格蘭，因為那不在熱帶。

4. 活到老學到老

即使已經94歲的女王依然對這個世界保持她的好奇心，也對學習新事物保持一個開放的心態。科茲洛夫斯基在他書中寫到，女王經常每天花數個小時看各種資料，吸收各種知識。女王說學這些新知識最有趣的地方是，當她在白金漢宮的會議上，可以用這些新知識調皮地展現她的智慧超過首相。

5. 坦然接受人生的變化

伊莉莎白女王在位65年是英國有史以來在位最長的君主，她經歷的事情、人生經驗數不勝數。然而，她長壽生活的關鍵因素就是適應不斷變化的環境。「她願意去適應環境、時代的變化，因此消除了拒絕改變帶來的壓力，這無疑是對長壽和健康的生活的一種幫助。」科茲洛夫斯基說。

他說 「女王用樂觀態度看待生活。 她實踐了心理學家所說的『正向心理學』。在王室活動裡，她經常會用自己頑皮的幽默感來開些玩笑，來放鬆心情。」

所以，現在是時候從女王那裡吸取一些秘訣的時候了！雖然伊莉莎白女王生活在一個和我們完全不同的世界，但是那些保持健康長壽生活的日常小秘訣也不是那麼遙不可及，還是可以運用在我們的日常生活上！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：94歲英女王長壽秘訣公開！? 5個養生秘訣你我都可以嘗試。】