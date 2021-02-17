【破而後立】產後坐月必不可少　一文拆解坐月常見煩惱

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-17 11:00

老一輩的人會形容生育嬰孩為「在鬼門關走一圈」，產婦平安誕下小生命後，又要面對生理和心理上極大的轉變，惡露、腹痛、便秘、關節疼痛、精神緊張、抑鬱等，可見相當不容易。在華人社會，婦女一般都會在產後第一個月進行「坐月」傳統習俗，以不同方式讓身體得到充分休息，調理自體機能。在中醫的角度，坐月並不只是吃滋補食物、多睡覺，而是非常有學問。到底怎樣才算是真正的坐月？坐月有什麼禁忌？坐月時長又是多久？本文為你一一拆解坐月常見煩惱。

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「破而後立」是甚麼意思？

從中醫角度，體質是由先天稟賦、生長環境和生活習慣等集合而成，並不能輕易改變。然而婦女在生產過程中用力與大量出血，會耗損她們的體力，使產後處於「血不足，氣亦虛」的狀態，於是就透過坐月「破而後立」，即因為產後元氣大傷，可以藉著坐月徹底改變女性原有的體質，達至脫胎換骨的效果。

產後不宜立即進補 宜待惡露清退按體質進補

不少長輩誤以為婦女分娩後要即刻進補，以補充失去的養份。然而中醫認為補身應留待惡露完全消退後才進行，剖腹產的婦女甚至需待二十天後才可進補，而一些行氣活血的食材，如當歸和鹿茸更需小心服用，否則可能會加劇惡露，甚至出現血崩。產後初期飲食應以清淡為佳，如雞肉、薑、雞酒等溫補食材，補充營養。

而氣血虛弱的產婦，可以補虛為主，多選吃有益氣、補血作用的食物；肝氣瘀滯的產婦，需保持心情開朗，多吃具有清淡理氣、活血化瘀、生乳、通乳功能的食物。無論體質如何，產婦都應避免吃涼性或性寒的食物。

至於魚類是豐富營養的食物，但在坐月期間不建議食用魚生。首先，中醫認為魚生是生冷食物，產後進食容易損傷脾胃、不利於子宮恢復，甚至導致惡露不淨。其次，魚生上可能會有一些細菌和寄生蟲，抵抗力不足的產婦進食後容易出現腹瀉、嘔吐，也可能會透過母乳影響嬰兒的健康發展。

有些人在產後或會出現缺乳或乳少的問題，此時可嘗試中醫傳統按摩手法或藥膳進行催乳，需要多吃使乳汁增多的食物，例如：薏米、小米、小麥、芝麻、紅豆、綠豆、木瓜、冬瓜、絲瓜、山藥、蓮子、菌菇、獼猴桃、蘋果、無花果、花生仁、銀耳、豬蹄、豬肝、蝦、牛奶等。

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坐月常見的食物當然是家傳戶曉的薑醋，對於剛分娩完、體質較為虛弱的女士尤其有益。薑有健脾開胃、祛風散寒的功效；醋能散瘀、止血，與豬腳一同烹調，有助養血通乳、調理體質。加入含有豐富蛋白質的雞蛋、更可以起滋補及修補子宮的作用。但需要留意的是，婦女產後有機會因失血太多以致脾胃虛弱，豬腳薑這類食品易引起腸胃不適，要待十二朝後才可飲用。

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坐月得當可改善體質 惟日後仍需注意保健

按照傳統，坐月期間有不少規矩需要遵守，例如「坐月絕不能夠碰水，否則年老時會得痛風」，這個說法主要源於產婦臨盆後身體虛弱，免疫能力下降，容易感染風邪而導致關節酸痛。然而現代中醫觀點認為，坐月時只要能及時吹乾及保持溫暖，淋浴洗頭並無傷大雅。即使是炎夏，沐浴用水亦不可低於37℃，否則容易導致氣血凝滯，日後月經不調、出現身體疼痛的機會大增。若不敢淋浴也可用薑水抹身作替代，薑有袪風散寒的功效，而薑皮的藥性會進入人體的肌表，故可適量使用。

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由於經痛成因眾多，不論坐月期間如何進補品，也不能確保證日後不再受經痛困擾。然而如果坐月子期間沒有妥善調養，很易會造成氣血兩虛，來經時下腹會隱隱作痛、有重墜感，用手按壓才能減輕疼痛。產婦在坐月期間最好加強補養氣血，搭配適當活動，避免久臥，以免出現虛症導致痛經。而日常亦應多攝取豬肝粥、紅棗粥等滋養氣血，或服用當歸黃芪粥以健脾補益氣血、活血化瘀。

至於坐月期間不能哭泣的傳統，乃由於中醫認為肝開竅於目，產婦受到荷爾蒙變化的影響，情緒容易起伏，生產後氣虛血弱，肝腎亦變弱，假如情緒激動一喊又會令肝腎傷上加傷，造成眼睛的疲勞。媽媽要注意坐月時的情緒變化，多與家人及朋友傾談，讓眼睛多休息，也可以做眼部護理及護眼操。

坐月期間宜做適量運動 助回復身體機能

不少人認為婦女產後元氣大傷，加上要照顧初生嬰兒，最好多作休息，避免活動以減低氣血的損耗。但中醫講求動靜結合，而《黃帝內經》中提到「久臥傷氣、久坐傷肉、久立傷骨、久行傷筋」，所以過逸也會對身體造成損傷。

坐月期間進行適量的運動不單使氣血流通，促進惡露排出；更有助恢復身體，甚至達到修身的效果。一些強度、幅度比較小的運動，比如縮小腹運動、凱格爾運動 (Kegel Exercise)，能夠強化肛提肌的收縮能力，改善盆鬆底弛的症狀，有利於產後回復機能，而且能促進血液循環，預防靜脈血栓的形成，還可刺激腸道蠕動以預防便秘。自然分娩者可在產後一週內開始運動。若是剖腹生產，可與醫療人員先作討論，以選擇最合適的運動與正確的時機，建議在專業人士的指導下進行運動，同時也要量力而為，以免對機體造成損傷。