二十四節氣｜「雨水」飲食宜清淡　多攝取陽光趕走「春困」

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-18 13:30

今天（2月18日）是廿四節氣中的第二個節氣「雨水」，代表天氣開始回暖，降雨會逐漸增多，濕度亦相對增加，天氣變得乍暖還寒，由乾冷轉變為濕寒。雖然按過往紀錄，香港於「雨水」這天的降雨量一般不多，但降雨變多仍會對身體造成影響，而我們在日常生活上又可以如何緩減這些影響，本文請來了香港註冊中醫師陳敏為大家解答疑難。

（圖片：cmk.ha）

疲倦、嗜睡、沒精神 原來是「春困」！

每年的2月18或19日，當太陽的直射點會由南半球逐漸向赤道靠近，北半球的日照時數和強度慢慢增加，氣溫開始回升、來自海洋的暖濕空氣變得活躍並漸漸向北移動，於是北半球的雨量逐步增多。

冬去春來，不少人都會出現疲倦、嗜睡、頭昏腦漲的狀況，感覺凡事都提不起勁。中醫稱這種生理現象為「春困」。陳醫師解釋：「因為天氣逐漸回暖，加上潮濕多雨的氣候，身體無法即時適應環境的轉變，不斷積聚的濕氣被視作陰邪，帶有重濁黏滯的特性；停留臟腑經絡會阻滯機體，繼而影響各個器官的正常機能，例如會令人覺得頭重沒精神，即使晚上有充足睡眠，都會感覺疲累；如果濕邪影響臟腑，會導致沒胃口或腹脹，大便稀爛，嚴重情況甚至會手腳腫脹。」

「濕邪」又可再細分為外濕、內濕。外濕主要由外在環境所致，例如氣候潮濕、長期處身濕潤環境或經常涉水等；內濕則是人體自身的濕邪，病因多數與脾胃相關，例如進食過多生冷或肥膩、辛辣的食物等損害脾胃，導致代謝功能減弱，令水氣積於體內而形成濕邪。「除了以上兩種，當濕邪侵入人體會因體質的不同等原因而發生轉變，例如平日脾陽偏虛的人，濕邪便容易轉化為寒濕，他們會出現精神委靡、食慾不振、手腳冰冷、大便稀爛等症狀；而胃熱偏盛的人，濕邪就易轉化為濕熱，他們會出現口臭、口乾口苦、舌苔黃膩和大便乾硬等症狀。」

日常飲食得宜 有助袪濕減春困

濕邪對身體有着林林總總的影響，如皮膚會出現風疹、濕疹、容易長暗瘡等問題，腸胃也會出現食欲不振、消化不良及引致口臭等，當濕邪積聚於關節，更會導致關節繃緊、疼痛，甚至會無法屈曲，可謂影響身體多個器官。

（圖片： freepik）

坊間有不少方法可以幫助解春困和祛濕，例如多吃辣椒、飲祛濕茶等，陳醫師說：「雖然有說法是多食辛辣食物可以袪濕，但這種說法並不適用，因為香港氣候與四川等地不同，進食辣椒並不能有效袪濕，過辣的食物甚至會影響脾胃發揮代謝水濕的功能，令身體更難排出濕邪；而酒精、牛奶和油膩食物會加重腸胃負擔；甜食、炸物會讓身體產生過氧化物，加重發炎反應；生冷食物、冰品或涼性蔬果，如生菜、苦瓜、西瓜等更會讓腸胃消化吸收功能停滯，這些食物也不宜經常食用。」

有些老人家在春天的時候會感覺特別不適，尤其關節更感痛楚，老人家除了以上的日常保健外，還應特別注意添衣、以暖水洗臉洗手，亦宜飲食清淡、避免肥甘口味，當中濕濁由脾胃產生，宜養脾。

另外，陳醫師強調，春季應盡量多曬太陽、多進行戶外運動，也建議多吃含豐富維他命的食品，如：蘿蔔、馬鈴薯、瘦肉、蛋類、豆製品，有助促進體內新陳代謝，改善腦組織的能量供應，保持清醒狀態。

（圖片： Jiaiwan）

「雨水」保健重在養脾 紅豆薏米袪濕兼易處理

「雨水」的養生重點是養脾，因為脾胃虛弱者，其行氣化濕能力亦較弱，容易積濕，當濕氣重又不能排出體外，「濕邪」便會侵犯人體致病。飲食清淡外，也可配以適當茶飲，如：陳皮薏米紅豆水，因為紅豆和生熟薏米有祛濕的功效，只需三兩紅豆，生薏米、熟薏米各一兩，陳皮兩角，洗淨後加水中火煮四十五分鐘即可製成一人份量的湯品。

同時，陳醫師也推介春季時可多煲粉葛扁豆赤小豆瘦肉湯，以祛濕活絡。只需用粉葛二至三斤、大白扁豆三十克、赤小豆十二克、土茯苓三十克、牛大力三十克、陳皮六克、瘦肉適量，將以上材料洗淨後加水，煮沸後小火多煮三小時即可，每周可飲一至兩次。

（圖片：kknews）

最後，陳醫師特別提醒，在乍暖還寒的春季要額外注重保暖，常備雨具以免淋雨感染風寒。

陳敏醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）