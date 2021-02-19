咳嗽｜感冒肌肉太緊都會咳！常見6種咳嗽帶酸持續2個月或患這種病

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-19 13:23

咳嗽（Cough）是人體受外界因素影響而產生的反應，十分常見，也可能為身體出現異狀的徵兆。然而，大多數人普遍低估了咳嗽，以及其潛在的風險，這篇文章會介紹7種常見的咳嗽，以及注意須知。 文：陳靜筠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

什麼是咳嗽？

我們會咳嗽，可能是因為有外來的小顆粒、細菌、刺激物、液體或黏液等卡在我們的喉嚨、呼吸道中。然而，若咳得很嚴重、久咳不止，則有可能是身染比較嚴重的疾病。而咳嗽會出現以下的身體反應：

- 吸氣 - 喉嚨和肺部壓力增大，聲道關閉。 - 吐出大量的氣（聲道會隨之打開），發出咳嗽的聲音。

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咳嗽的原因有哪些？

- 流感、感冒所致 - 吸入刺激物 - 腹部肌肉過度緊繃 - 百日咳（Whooping cough）：這是具有高度傳染性的呼吸道感染疾病。很多病人會出現嚴重的乾咳，大力吸入空氣後會發出「呼」的聲音。

慢性咳嗽的徵兆

另外，慢性咳嗽（Chronic cough）可能會有以下徵兆：

- 流鼻水、鼻塞 - 鼻涕倒流 - 一直清喉嚨 - 喉嚨痛 - 聲音沙啞 - 喘氣、呼吸急促 - 胃灼熱、嘴巴有酸味 - 在少數病例中，病人會咳出血來。

常見的6種咳嗽

以下為6種常見的咳嗽，請多參考注意：

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1. 濕性咳嗽：這種咳嗽最常見的原因就是支氣管炎（Bronchitis），病人的氣道會腫脹、產生黏液，通常跟病毒感染有關，症狀可能包括發燒、發冷、呼吸急促，而咳出的痰可能是綠色、黃色或帶有血。

2. 乾咳：若常在晚上咳嗽不停，而且都沒有痰，恐為哮喘（Asthma）的徵兆。大多數人的症狀為胸部緊繃、喘氣、呼吸急促。

3. 咳血：這種咳嗽的原因是肺部和肺部氣道出血所致，咳出血來可能為身染重疾的徵兆，像是肺癌（Lung cancer）。

4. 感冒的咳嗽：這種咳嗽，通常伴隨鼻塞、身體痠痛、喉嚨痛等症狀。

5. 長期吸煙者的咳嗽狀況：恐是患有慢性阻塞性肺病（COPD）徵兆。這種疾病會讓病患的氣道阻塞，而導致難以呼吸。其他的症狀包括：肺部緊繃、喘氣、呼吸急促等。

6. 咳嗽有酸味：咳嗽超過2個月，而且還帶有酸味，則可能為胃酸倒流（Gastroesophageal reflux disease，GERD）的徵兆。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：酷酷嗽現警訊！7種咳嗽沒那麼簡單】