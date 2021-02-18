行山｜盧海鵬通波仔後行山重拾腳骨力！步行降血壓9好處行幾耐好?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-18 18:25

行山走路有不少益處，79歲盧海鵬兩年前接受通波仔手術，近日透露靠行山重拾腳骨力，雙腿竟然回復力量。行路養生聽得多，健走更可防骨質疏鬆、降壞膽固醇、改善心肺功能，還有什麼好處？每天應步行多久？什麼是正確步姿？

盧海鵬與陳玉蓮等友人於農曆新年到林建明家中拜年，林建明在Facebook分享聚會合照，更指盧海鵬「自從跟人行山之後，雙腿竟然回復力量，跳得行得走得！」透露他靠行山重拾腳骨力。

▼盧海鵬曾通波仔，他的健康狀況如何？（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

相關文章：盧海鵬行山後雙腿回復力量 林建明：跳得行得走得，少咗鬧人啦！

行山或行路好處

做運動須量力而為，有些人因能力或時間不足無法經常運動，可選擇行路或行山，行路健走對平時缺乏運動的人來說，是最簡單可實行的。而快走更是一種帶氧運動，可提高心跳速度，還有減少膽固醇過高和患心血管疾病的風險。

快走減心臟病、高血壓、糖尿病風險

快走比平日走路速度快，約10分鐘可行完1公里，平日走路約15分鐘完成，也是可隨時隨地做的運動。由於快走的撞擊力較跑步小，對關節負荷或膝頭受傷的機會較低。快走時，膝頭承受的壓力，大約只有身體的2倍左右，相比跑步的4至5倍，低一半有多。

▼快走除了減輕對關節的負荷，還有什麼好處？（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1. 燃燒卡路里

快走相比慢跑和跑步的速度更慢，因此燃燒脂肪的速度也較慢，大概只有跑步的一半。

2. 降血壓

快走可以減少因高血壓造成的心臟損害，而減低罹患心臟病（Heart disease）的危險。.

3. 降血糖

規律的有氧運動可幫助身體有效地利用胰島素（Insulin），預防第二型糖尿病（Type 2 diabetes）

4. 減低心臟病及中風機會

勤做帶氧運動有助提高好膽固醇，例如每星期急步行25至30公里可提高好膽固醇0.08至0.15mmol/L。好膽固醇可移除血管中多餘的膽固醇，避免堆積在血管，減低心臟病及中風機會。

5. 提升心肺功能

快走是種有氧運動，長期且規律的有氧運動，有助提升心肺功能（能讓身體持續長時間運動的能力）。

6. 預防骨質疏鬆

多活動身體可增加肌肉和關節的靈活性和肌肉力量，快走能增加骨骼血液流量和增強骨骼的耐受力，建立更強壯的骨骼，減緩骨質疏鬆症。因為比起跳躍式運動，快走算是溫和型運動，也很適合骨質疏鬆者。

7. 改善心情

同時促進血液循環和新陳代謝，消除疲勞。

快走有助減低患心臟病、高血壓、糖尿病機會。（Unsplash／chanderr）

雖然快走好處多，有助養生，但姿勢錯誤可弄巧成拙，例如只有腳尖落地就可能會傷腳的韌帶、筋膜。快走和普通行路的姿勢不同，較為刻意，並需要留意以下幾點。

▼快走步姿教學：（按圖👇👇👇）

男女老幼都適合都適合快走，心肺功能較低、肌肉力量不足、體重較重人士都特別適合。但需注意，以下人士快走時要留意身體有否出現不適，尤其運動後呼吸困難、心跳十分快、心臟亂跳，甚至心附近出現翳痛、不舒服，就要小心，並停止運動。這可能代表你的心肺功能，負荷不到中等強度的運動。

▼部分人士快走時需特別注意身體狀況：（按圖👇👇👇）

快走每日行幾多分鐘？

• 建議每星期做150分鐘（每日快走30分鐘，5日就已可達標）

• 快走10分鐘以上已對健康有幫助，不一定要一次性快走30分鐘，可分散在早、中、晚各走10分鐘

• 快走前先拉筋熱身（天氣凍時先以慢速度開始走5至10分鐘熱身）

• 結束後多慢走多5至10分鐘，緩和身體，最後再伸展肌肉

相關文章：【快走好處】減肥降血脂防骨質疏鬆6大好處 頭望前腰背直免傷膝

不當的行路姿勢會對身體造成極大的負擔！（areksan/unsplash）

平日行路也可養生？

世衞將步行列為世界上最好的運動，若每日可步行至少一萬步，有助各項健康指數達標。英國醫療保險機構臨床研究員發現，行路亦有助改善失眠、記憶力。

1. 行路改善失眠

步行與其他類型的運動一樣會產生多巴胺，有助改善緊繃情緒，令人減輕在日常生活中遇到的壓力，讓心情變好，在晚上時就自然能幫助大腦進入沉思狀態，令你更快入睡。

2. 行路改善記憶力

加利福尼亞大學舊金山分校為記憶力進行一項研究，發現在缺乏步行活動的人與平日走路較多的人對比下，樂於步行的人記憶力會較佳。同時藉著出外步行，你可吸收大量的戶外新鮮空氣，令大腦思維活動變得清晰靈活，提高學習和工作效率。

▼健康步姿的9項要點（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

▼同場加映：除了走路養生，平日行樓梯也可成為體能活動，有助控制體重並改善肺功能，亦是是檢查心臟健康的簡單方法（按圖👇👇👇）

相關文章：【猝死】60級樓梯測試行幾耐知心臟差？ 行樓梯強心肺3大注意事項