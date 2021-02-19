【育兒成長】如何幫助孩子增高？認清四大因素、拆解常見迷思！

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-19 11:00

社會上許多人認為，身高是外表的優勢，普遍人都希望自己或孩子能長得高一些，看起來健美一點、自信一點。然而，身高是否有標準？又如何得知孩子的發育是否達正常水平？如貿然服用生長激素，反而容易適得其反。本文將為大家探討正常的身高範圍，以及在不同情況下常用的長高方法。

孩子真的不夠高嗎？

作為家長，當然想自己的孩子身體發育良好。想了解自己的孩子是否發育不良，以下是最常見的三種簡單檢查方法：

１. 與平均身高比較（參考下圖，男女成長曲線）：

（圖片：cuhk）

只要在最高和最低兩條線之間的，即不是分別最高或最矮的3%，又不突然大幅偏離所屬的生長線中，一般都被視為發育正常，各位家長無須過份焦慮。

2. 與父母身高比較

身高很大程度上是遺傳性的，平均為（父親身高＋母亲身高±13）/2，男孩用加，女孩用減。一般不大偏離於此身高多於5cm的都是正常發育。

（圖片：Freepik）

３. 長高年期

通常女孩早於男孩發育完成，但是能夠長高至哪個實質年齡，卻是因人而異。其實，孩子能夠增高，是因為骨骼中有軟骨的存在，它們會隨年歲逐漸變為成年人的一般硬骨頭，使生長板癒合。所以，到醫院或診所照X光檢查骨齡、軟骨的發展情況，能預測生長年期。

（圖片：Freepik）

影響身高的四大因素

１. 遺傳：

其中一個最影響身高的因素少不了是遺傳。近年內地研究指出，男性身高有72.9% 都是先天因素主宰孩子的身高，而女性則為62.8%。人們要以後天因素增高，也只能作有限的幫助，並無靈丹妙藥，這也解釋了為何一些人天天晚睡、不做運動，都可以長得很高。

２. 營養攝取不足：

除了保持均衡飲食，按活動調節卡路里和脂肪攝取（以免過重）外，骨骼的主要成份為鈣。一般建議4-10歲的兒童每天攝取1000毫克鈣，而青春期時建議增至1300毫克，以及5微克維生素D。 但其實，在香港或其他發達城市，營養不良的情況是罕見的，因為一些高鈣食物，如8公克黑芝麻已含116毫克鈣，而維生素D亦能從適度的照射陽光產生。而骨骼亦伴隨著肌肉的增生，亦需額外攝取蛋白質，當中豆類含優質蛋白質，又有較少脂肪，一般較為健康。而額外值得注意的是，過多的蛋白質可能會增加骨骼鈣質流失。

（圖片：cancercenter）

３. 內分泌失調：

生長激素是可能導致兒童發育長高的內分泌物，一般在晚上8到12時分泌最旺盛，而睡眠佔日常分泌量約七成，所以早睡早起、睡眠充足，有助刺激生長激素。 另外，身體在有點飢餓、血糖稍低時，如斷食期間，亦會分泌生長激素，運用脂肪儲存的能量，因此盡量避免在太飽的時候入睡。 當然，運動量和強度也與生長激素的分泌成正比，而且高強度的間歇性訓練，或比長時間的有氧訓練更有效，跳繩、遊泳等都或有助增高，但是注意重量訓練，如舉重，不利於增高。 若孩子有內分泌失調，以至無法長至正常高度，使用醫生處方的增高藥、生長激素或能有效助孩子修復問題。但是，這並不是萬能藥，若胡亂服用它們，有機會造成性早熟，日後反而長不高，形成反效果，得不償失。因此，在使用之前，必先尋求專業意見。

４. 疾病

一些長期病患有機會影響發育，如25%的長期腎病兒童，會影響營養吸收和生長激素分泌，比預期身高矮，宜向主診醫生了解對策。

常見誤解：拉筋有助在發育期後增高？

要數近年最熱門的增高偏方，不能不數拉筋。對於拉筋的方法，坊間有五花八門的的動作，但大多數都是異曲同工的：要把身體直接拉長。不過，這並未有很具體的科學實證。拉筋後，身體被拉長，自然短暫高了數公分，但短時間後，拉長的效果就有會消失，使身體回復原狀，因此拉筋並不確實有實際永久功效。

（圖片：healthline）

總而言之，身高主要由遺傳所決定，沒有大的偏離，現時醫學也無十足把握能健康、穩定地把孩子變得更高。長高並沒有一定成功的捷徑，唯有試著從今晚開始讓子女晚上十時入睡、日間有充足的活動吧！