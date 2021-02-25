玫瑰痤瘡｜毛孔大眼皮突酒糟皮膚炎7症狀　按摩保濕橄欖油紓緩7招

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-25 17:02

沒在害羞為什麼還是經常臉紅呢？很多人只是在陽光下曝曬一下，臉頰就嚴重泛紅，或是在喝酒之後，臉變得非常紅，讓人誤以為他已經非常醉了。像這種臉部皮膚容易發紅的症狀，可能是一種稱為酒糟（Rosacea）的皮膚炎！因為發作時，鼻子會很明顯地變紅，或是有一顆顆突起物，所以也有人稱之為「酒糟鼻」。究竟酒糟的形成原因及症狀為何？又該如何改善呢？請看以下介紹。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

玫瑰痤瘡（酒糟）是什麼？

酒糟又稱酒渣或玫瑰痤瘡，是一種出現在臉部的皮膚炎，會導致血管更明顯，使臉部發紅，甚至可能會出現一顆顆的紅色膿包，並常會持續數周甚至數月。有時酒糟的症狀，還會被誤以為是天生臉頰紅潤，或是有痘痘肌。此外，雖然名稱有個「酒」字，但酒糟和喝酒，並沒有絕對的關係。

酒糟發作的7大症狀（按圖了解👇👇👇）

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玫瑰痤瘡（酒糟）症狀

酒糟發作時，臉頰、鼻子、下巴和額頭會明顯地發紅，但很少會出現在脖子、頭部、耳朵或胸部。過一段時間後，可能會在患部的皮膚底下看到血管破裂的跡象，並讓血管變厚和腫脹。高達一半的酒糟鼻患者，也會感覺眼睛不適，出現發紅、腫脹和疼痛等以下症狀：

- 皮膚有刺痛和灼熱感 - 皮膚粗糙和乾燥 - 鼻子腫脹呈球狀 - 毛孔粗大 - 眼皮血管破裂 - 眼皮有突起物 - 看不清楚

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玫瑰痤瘡（酒糟）成因

目前醫界還不知道造成酒糟鼻的確切原因，但是下列是極可能的原因：

1. 基因遺傳：家族病史有酒糟的話，後代也可能會繼承這個特徵。 2. 血管問題：可能是因為臉部血管的問題，造成皮膚發紅，而且太陽的傷害可能會讓泛紅的面積變大，讓人更容易注意到患者紅紅的臉。 3. 由蟎引起的過敏：蟎是種非常小型的昆蟲，其中有種叫做毛囊蠕形蟲的蟲，通常生活在人類的皮膚上，雖然牠們對人體無害，但有些人對蟎較敏感，會過敏，或是過多的蟎，也會造成皮膚產生過敏反應 。 4. 腸道細菌的刺激：幽門螺旋桿菌通常會存在於人的腸道中，但研究指出，這種細菌會增加一種稱為胃泌素（Gastrin）的消化激素，而這可能會使皮膚看起來更紅。

玫瑰痤瘡（酒糟）高危人士

此外，如果符合下列的條件的話，罹患酒糟的機率會更高：

- 膚色淺 - 年齡介於30~50歲 - 女性 - 有嚴重的痤瘡（Acne） - 有抽煙習慣

玫瑰痤瘡（酒糟）誘發因素

引發酒糟症狀發作的因素

- 熱飲和辛辣食物 - 紅酒和其他酒精飲料 - 極端的溫度變化 - 陽光或風 - 情緒變化 - 運動 - 各種化妝品 - 擴張血管的藥物，包括某些降血壓藥。

玫瑰痤瘡（酒糟）居家療法

酒糟目前並沒有治癒的方法，但是可以透過良好的生活習慣，和配合專業醫師的治療，來控制或減輕紅腫的症狀。以下是平時在生活中，能幫助減緩症狀的居家療法：

- 塗防曬乳：出門前記得擦防曬乳，建議選SPF 30以上的防曬產品，或是戴帽子，替臉部遮擋陽光。 - 用成分溫和的產品：避免使用含酒精、香料、金縷梅（Witch hazel）和其他刺激性成分的清潔劑和保養品。洗完臉後，也請用柔軟的布輕輕擦乾皮膚。 - 使用保濕霜：尤其在天冷的時候更該使用，因為低溫和風會讓皮膚乾燥，並更容易發紅。 - 按摩臉部：以畫圈的方式輕輕按摩臉部皮膚，從臉的中心開始，朝耳朵的方向向外延伸。 - 待在室內：盡量遠離熱能和陽光，在有空調的室內可以避免症狀惡化。 - 實行抗發炎飲食：如地中海飲食（Mediterranean diet）等抗發炎飲食，都可能幫助緩解症狀。 - 情緒管理：照顧好情緒也很重要，如果你因酒糟而對外表沒有信心，或是泛紅的症狀嚴重，都可以尋求專業醫療協助，否則不治療則症狀可能會變得更嚴重。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：容易臉紅的皮膚炎～這樣改善酒糟鼻】