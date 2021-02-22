【不育佳音】能助夫婦成功懷孕　試管嬰兒技術萬試萬靈？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-22 11:30

早前南韓有對相差35年的「母子戀」夫婦，女方在66歲時想為年輕丈夫進行「試管嬰兒」，醫生指女方年紀太大會有危險而未能成事。在科技進步下，試管嬰兒為高齡女士或各種原因不育的婦女，提供一個額外的機會成為母親。但到底試管嬰兒是甚麼，它與人工受孕是否一樣？本文請來婦產科專科醫生羅恒樑醫生，為大家解釋試管嬰兒技術。

試管嬰兒（又稱體外受精 In vitro fertilization, IVF），是指從夫婦體內取得精子和卵子，然後在實驗室培養液中培養成胚胎，醫生會把理想的胚胎移植入子宮內，使其懷孕。

（圖片：123rf）

為甚麼要用試管嬰兒技術？

羅醫生指，現時在香港生育率下降及推遲首次懷孕的情況下，愈來愈多人尋求包括宮腔內人工授精及試管嬰兒在內的輔助生殖技術協助。「主要由於女性的生育能力和卵子的成熟度會隨著年齡逐漸下降和衰老，女性在33至34歲之後生育能力會迅速下降，鑑於高齡懷孕的流產風險較高，年齡超過35歲的女性可以考慮接受專業評估；如夫婦經過6個月無避孕措施下仍未能自然受孕，就應盡早接受檢查。」如果在簡單藥物和治療後仍不能成功懷孕，在諮詢醫生後就可以選擇接受輔助生殖技術。

試管嬰兒技術協助懷孕 唯成功率隨年齡下降

自全球第一位試管嬰兒在1978年誕生後，多年來IVF協助不少因高齡或卵巢衰退、輸卵管有問題、嚴重精子問題、子宮內膜異位症、宮腔授精不成功的女士懷孕。「除了以上的原因外，醫生都會建議有意欲生育下一代、35歲以上的女性，若經過半年仍未能自然受孕，可透過試管嬰兒懷孕。試管嬰兒成功率隨著科技發達，一般只要年齡在35歲以下，成功率有約四至五成；35-39歲可有約三成的成功率；而去到40-43歲則約有一成。」羅醫生表示。

試管嬰兒過程包含刺激排卵、取卵、受精、胚胎植入、驗孕，整個過程與女性月經週期相若，約28至35天。「進行試管嬰兒前，醫生會替夫婦二人進行一系列檢查，例如女性賀爾蒙指數、輸卵管健康情況以及精子質素等，完成檢查及確定健康情況後，會在月經週期第二至三天開始注射排卵針刺激排卵。約十天後卵子便會成熟，就可打『破卵針』，進行手術取卵，同天丈夫提供精子受精。接著在實驗室將兩者結合並發育成胚胎，再將其植回子宮內，約11天後會透過驗尿或抽血確認有否成功懷孕。」一般而言人工授孕每次只會放一至兩個胚胎，如果擔心有雙胞胎或多胞胎，可以諮詢醫生意見，再決定擺放胚胎的數量，以免影響生育計劃。

（圖片：ivftaiwan）

排卵針或引致輕微副作用 停藥後逐漸好轉

試管嬰兒對身體的負面影響，多數與排卵針相關。羅醫生解釋因為接受輔助生殖療程的女士，一般需要自行注射針藥以刺激卵巢排出多粒卵子；而注射期間，可能會出現一些輕微的副作用，例如：作悶、疲勞、下腹脹、陰道分泌較多等。「在進行試管嬰兒過程中，體內荷爾蒙水平受藥物作用波動較大，可能導致水分滯留在體內，令體重上升或水腫，只要停藥一段時間後，荷爾蒙水平就會回復正常，體重和水腫就能恢復。此外，試管嬰兒手術有機會引起腹脹，通常發生在取卵後、植入後階段。但是，只要多加休息，腹脹情況會隨時間而慢慢好轉。」

（圖片：fertilitycenter）

在特殊情況下，有少於1%的婦女會對針藥有過強反應，出現「卵巢刺激過度症(Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS)」，導致體內荷爾蒙水平處於極高水平，輕微情況會肚脹，但嚴重的會出現腹腔、胸腔積水，需要入院抽積水。但這種情況只屬少數。

（圖片：e-stork）

婦女在植入胚胎後可維持日常作息及保持正常飲食習慣，但羅醫生提醒這段期間應避免做粗重工作及腹壓，例如劇烈運動、按摩腹部、性生活等，如有任何不適應立即諮詢專業人士。

羅恒樑醫生，香港註冊婦產科專科醫生（照片由醫生授權刊登）