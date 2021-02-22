胸痛｜吳孟達傳入腫瘤科做手術成功！肺癌心臟病4原因紫菜湯護心

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-22 13:59

70歲的吳孟達傳出重病入院消息，據知已獲安排在腫瘤科留醫，手術成功。較早前流出吳孟達電影花絮片段，拍攝海報時突然心臟不適，面容扭曲地用手揉搓胸口，其實他曾於2014年因病毒感染導致心臟衰竭。心口痛是患病警號？心臟衰竭除了心口痛，還有什麼不適？

吳孟達有傳2月20日重病入院，手術順利。據悉他早前因病到澳門求醫，最近才回港，農曆新年前病況轉差。近年多次傳出其患病消息，體形消瘦，他的健康狀況如何？

▼吳孟達近年的健康狀況：（按圖👇👇👇）

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胸痛原因

吳孟達胸口痛可能因為心臟病？提到胸痛的確會聯想到心臟病，但其實胸痛的原因有很多，除了心臟疾病也可能是其他器官疾病造成，例如肺炎、胃不適等等。

▼胸痛可能的原因：（按圖👇👇👇）

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1. 心臟疾病

特徵：有悶痛感但痛點不明顯，改變姿勢後也不會減輕或增強疼痛感。

例如：心肌梗塞最特別的疼痛是，指不出疼痛的「明確點」，變換不同的姿勢也不會改善或更痛。最明顯的症狀是「做了運動或心臟跳動時，附近會悶痛、疼痛」，如果運動後覺得胸痛，可能要去檢查心臟。

如果背部、胸部「突然出現」撕裂、刀切感的疼痛，可能是因主動脈剝離，應盡快求診，是非常嚴重的問題。

2. 肺部疾病

特徵：痛點不明顯，而且可能伴隨咳嗽等症狀

肺部疾病要在影響到肋膜、或是壓迫到神經的時候才會有疼痛感，所以疼痛的症狀不太明顯；另外，像是細菌感染、黴菌感染造成的肺炎，或是肺結核，因為肺部積痰，也會有胸部悶痛的感覺，但多少會伴隨咳嗽、容易喘、呼吸困難等症狀。

肺癌也可能導致胸痛。由於肺癌通常發生在肺部的邊緣，肺的邊緣外面有一層肋膜，如果癌細胞剛好侵蝕到肋膜，患者就會產生胸部兩側或外側的疼痛。

3. 胃部疾病

特徵：有悶痛感但痛點不明顯，而且會有火燒心的感覺

胃酸倒流是引起胸痛的常見原因之一，因為胃酸通過食道跑到口腔，過程中會傷害到食道，讓火燒心胸、腹部產生一種灼熱感，患者經常在進食後、坐著或躺下時感覺更不舒服。

4. 肌肉拉傷

特徵：有明顯的壓痛點，而且改變姿勢的時候會有所改善或更痛

如果因為錯誤姿勢或是超過肌肉可負荷強度，硬撐著做完運動，就有可能造成肌肉拉傷。

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心臟病、肺病或胃部疾病都可能會導致胸痛。（圖片：healthline）

心臟衰竭：運動後氣促、晚上水腫

吳孟達因早年曾因病毒感染致心臟衰竭，不禁使人認為他心口痛與心臟疾病有關，甚至可能心臟衰竭。

心臟衰竭指心臟功能受影響，心臟泵血功能出現問題，引致排血量不足，無法將血液輸送全身以提供身體所需的營養與氧分，牽連其他器官運作。因此，比起心絞痛、胸痛等傳統認知的心臟病症狀，與心臟無關的症狀如容易氣促、水腫更常出現。

▼為什麼心臟功能會受影響，出現心臟衰竭？除了病毒或細菌感染會令心肌受損，以下是出現心臟衰竭的成因：（按圖👇👇👇）

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心臟衰竭可致死，有些情況求醫時已垂危，必須了解心臟衰竭有什麼症狀，以及早發現，及早治療！

▼心臟衰竭常見症狀：（按圖👇👇👇）

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心臟衰竭自我評估

有時運動或勞動過後喘不過氣，又或者行一段斜路、爬幾層樓梯都氣來氣喘，以為只是體力差，其實可能都是心臟衰竭的先兆。美國心臟協會（American Heart Association）提供一個心臟衰竭症狀自我評估，只要出現多於一項不適症狀，就最好按情況決定接受專業評估。

▼心臟衰竭症狀自我評估：（按圖👇👇👇）

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心臟衰竭是慢性疾病，並不能徹底根治。不過，患者可通過藥物治療以加強心臟泵血功能，從而減輕心肌負擔及防止心肌組織惡化的情況。假若情況嚴重，部分患者則可能需要接受外科手術及植入醫療器械。

改善日常生活習慣亦可減輕心臟負擔並紓緩病徵，例如定期量度血壓、血糖及血脂、少吃含高鹽、高脂、高膽固醇的食物、多吃蔬菜及水果、戒煙、少飲酒。

▼同場加映：護心湯水補充營養（按圖👇👇👇）

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