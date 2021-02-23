面癱｜波多野結衣左眼不能合面癱4症狀　補充4營養素蛋蒜增免疫力

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-23 19:00

突然嘴歪、眼睛合不上，除了中風外，還可能是因為顏面神經麻痺（俗稱面癱）！曾在港產片《棟篤特工》亮相的日本女優波多野結衣早前亦在社交媒體自爆面癱。究竟面癱成因是什麼？又有什麼方法有助復原？

▼波多野結衣早前在Twitter表示自己面癱，只有右邊面可郁動。除了她之外，還有什麼名人曾患面癱？（按圖👇👇👇）

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面癱是什麼？

台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，俗稱面癱的顏面神經麻痺是指腦部的第7對腦神經受損，一邊臉部肌肉動作失去功能，可分為貝爾氏麻痺、感染創傷、腫瘤、神經性疾病、先天問題等６類。

▼究竟面癱成因是什麼？又有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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面癱成因主要與抵抗力弱、勞累、壓力大、睡眠不足，轉季溫差變化，或感冒病毒感染等成因有關。年紀大、三高、自體免疫力不好人士亦較高危。

面癱症狀：

1.抬頭紋消失

2.眼睛無法完全閉合，易眼乾流眼淚

3.法令紋消失

4.嘴角往下歪斜，不自控流口水

由於某些面癱的症狀與中風的症狀類似，例如臉部兩邊不對稱及說話不清，因此不少面癱患者一開始或誤以為自己中風。不過，兩者的症狀並不完全一樣，最大的分別是中風患者一邊的身會無力，而面癱患者的症狀則集中在面上。

▼中風症狀（按圖👇👇👇）

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最好一星期內治療

雙和醫院神經內科醫師陳龍在節目中指，雖然顏面神經麻痺不會致命，不過，如果錯過黃金治療期，可能沒辦法完全康復。顏面神經麻痺黃金治療期，愈快愈好，最好一星期內，７成患者可以100％完全恢復，復原期約一至三個月。除了配合醫生治療外，患者亦應勤做復健，如按摩、咬香口膠等，以及在晚上睡覺時用紗布蓋眼睛和用人工眼淚滋潤眼睛。

改善穴位

中西醫師黃獻銘指出，按面上的穴位可改善氣血循環，亦有助改善面癱。

▼面癱改善穴位及按法（按圖👇👇👇）

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1.攅竹穴：眉毛內側眉頭的凹陷處 2.四白穴 ：瞳孔下方約兩指幅 3.顴髎穴：顴骨下凹陷處 4.頰車穴：當咀嚼時咬肌隆起最高點處

飲食注意

免疫力低下是面癱的主因，營養師趙函穎建議，增強免疫力特別需要植化素、蒜素等4種營養素，而面癱的患者，則需要注重維他命B群及鈣質的補充，加快恢復。

▼預防及改善面癱食物（按圖👇👇👇）

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增強免疫力：

1.植化素：彩椒、大番茄，紫色提子等

2.維他命C：奇異果、橙、番石榴等

3.蒜素：辛香料、大蒜、老薑、咖喱粉、辣椒等

4.鋅、蛋白質：牡蠣、蛤蜊、雞蛋、魚等

加快恢復：

1.維他命B群：豬肉、黃豆、糙米、魚等

2.鈣質：黑芝麻、芝士、豆腐、小魚干等

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