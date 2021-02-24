經痛｜脹痛氣滯陰陰痛血虛認清4種經痛　三花茶老雞湯4食療咪搞錯

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-02-24 19:00

經痛、月經失調、經血有血塊等是女性常面對的煩惱，但最常見的經痛，原來也分多種。中醫認為經痛不同的痛感反映了身體的狀況，例如針刺痛可能因為血瘀，脹痛或壓力大所致等，你的經痛又屬於哪一種？又可以如何調理？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

經痛是女生的惡夢，但究竟是怎樣的痛法？刺痛、脹痛還是「陰陰痛」？從中醫角度看，不同成因的經痛表現出來的痛感都不一樣，知道自己所屬哪類「對症下藥」，下次來經前便可作好準備！

怎樣才算是經痛？

很多人以為經痛只是排出經血時痛才算，但在中醫學上，凡在經期或經行前後，出現周期性小腹或腰骶疼痛，甚至劇痛暈厥者，都稱為「痛經」，亦稱「經行腹痛」。

經常吃生冷食物真的會較易經痛？（freepik）

經痛成因

經痛的成因非常多，一些器質性病變（多種原因引起的機體某一器官或某一組織系統發生的疾病）如子宮肌瘤、子宮腺肌瘤、子宮內膜異位、朱古力瘤皆可引致痛經。

但有些女生的子宮在超聲波下看起來非常正常，也會受痛經折磨。從中醫角度來看，主要是兩大成因：「不通則痛」及「不榮則痛」。

▼4種經痛反映什麼？（按圖👇👇👇）

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一. 【不通則痛】

「不通則痛」指經絡阻滯，引致氣滯、痰濕在體內生成，導致氣血循環受阻於子宮，引起以下痛感。

1. 針刺痛：吃生冷致血瘀

中醫稱這種痛感為「刺痛」及「痛有定處」，原因是子宮的經脈有瘀滯，令氣血不能暢通，當氣血經過瘀滯的地方就會致痛。至於為何子宮會有瘀滯呢？常常吃生冷、穿衣單薄導致宮寒，令子宮環境寒冷，致氣血運行緩慢；另外如果常常面對情緒壓力，常常「谷氣」，也會令氣血循環不暢，導致瘀血出現。

特徵：痛處好像被針刺般「拮拮痛」，而且痛的位置多數是固定的，不會忽然痛左邊或右邊

伴隨症狀：月經多數伴有血塊，或已患上子宮肌瘤、朱古力瘤等器質性疾病

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2. 脹痛：壓力大致氣滯

相信大家都試過生氣時，心口好像有氣悶住的感覺吧？中醫認為人體的氣和情緒息息相關，心情好時，氣行暢順；心情不好，氣行受阻。而子宮由肝經圍繞，肝為調節情緒的臟腑，一旦情緒不好，如有感情、學業、工作等壓力，子宮的氣也會運行不暢，導致「谷住谷住」的痛楚。

特徵：痛處好像「谷谷地」、「谷住痛」，情緒差的時候會痛得更厲害

伴隨症狀：平時易有胃氣脹的問題，來經前也易出現乳房脹痛。經血會較黯黑，甚至伴有血塊

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二. 【不榮則痛】

「不榮則痛」指當經脈的氣血不足，失去濡養時，氣血無辦法順利推動至子宮，引起疼痛。

1. 陰陰痛：過勞或貧血致氣血虛

減肥節食，工作過勞，本身有貧血問題會促使氣血不足。子宮每個月都會排出經血，但如果女生體質虛弱，氣血不足的話，經血外泄時氣血會更為不足，從而出現經痛。

特徵：說不出如何痛，總之就是痛，又不是痛得很厲害，總是悶悶的，隱隱作痛。

伴隨症狀：月經量會異常，不是來得太少，就是來得太多，甚至會突然像血崩一樣排出大量經血。來經時很易感冒，頭暈眼花。

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2. 扯住痛：虛寒

中醫認為，「寒性收引」，寒會令筋脈收緊，形成抽痛、扯痛的感覺。由於經痛由寒氣引起，因此用雙手捂住或熱水袋熱敷，都會覺得有所紓緩。和針刺痛不同的是，扯住痛的女生體質是「虛」和「寒」，例如本身體質瘦弱、或為了減肥節食多時，又愛吃生冷食物、衣衫太短露出肚皮，出現虛寒體質。當月經時經血排出，一定氣血排出體外，經脈失去濡養，就會引發激烈經痛。

特徵：這是女生的夢魘，小腹（臍下位置）或是腹部兩旁會都出現扯住痛、抽筋痛、痙孿痛，痛得整個人彎下腰，緊緊捂著肚子才好像好過一點，吃點朱古力也會覺得舒服一些

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註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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