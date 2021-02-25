緊貼醫師Easy　留意一日快閃街站位置　送「奸夫」精品！

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-25 11:00

醫師Easy 將於2月27日（星期六），進行一日快閃街站活動。地點位於大埔，而詳細時間及位置將突發於醫師Easy Facebook專頁公佈。各位Craftholic「奸夫」的粉絲，記得密切留意！

是次活動僅限首次下載用戶參與，只需要現場進行簡單步驟，即有機會獲得Craftholic「奸夫」精美禮品，名額只有400份，先到先得，送完即止。更多詳情，敬請留意醫師Easy Facebook專頁！

現場做齊以下步驟，輕鬆拎走Craftholic「奸夫」精美禮品。快閃街站當日，工作人員會在場提供協助。

1. 讚好及追蹤醫師Easy Facebook專頁。

2. 於街站現場，掃描工作人員提供的QR code，首次下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式並登記成為新用戶。 ＊如發現參加者重複下載，其得獎資格將被取消。＊

3. 開啟醫師Easy手機應用程式，參與問答遊戲，挑選Craftholic精美禮品。

4. 在App Store／Google Play Store提交評分。

精美禮物包括（四選一）*：

Craftholic 毛毛護腰枕（原價：＄298）

Craftholic 1.5升保溫壺（原價：$280）

Craftholic 毛巾套袋（原價：$218）

Craftholic 保溫飯袋連飯盒（原價：$178）

*禮品數量有限，先到先得，換完即止。如所選擇之禮品換罄，醫師Easy有權以其他禮品代替。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*

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