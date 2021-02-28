止痛｜長期服用止痛藥會損傷肝、腎？緩解疼痛可吃6種天然食物

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-28 10:02

現代人工作忙碌，為求能快速的緩解疼痛，通常都是吞止痛藥來解決，如果經常服用止痛藥，可能會忽略了要去找出真正疼痛的來源，成為治標不治本的做法。長期的服用止痛藥也可能會使肝、腎等代謝器官受到損傷。甚至可能錯過了源頭疾病的黃金治療期。

以下介紹6種天然的止痛藥，也許可以幫助你緩解身體上的疼痛。如果疼痛狀況經常發生，且有一天內服用3顆止痛藥卻沒有緩解疼痛的情況，就需要前往醫院做進一步的檢查及治療。

6種食物為天然止痛藥（點擊下圖看清！👇👇👇）

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以下的6種食物可幫助有疼痛困擾人，免於止痛藥物所帶來的副作用。

1. 薑黃素

薑黃素就是大家常吃的咖哩中所含的薑黃，因為具有抑制體內前列腺素作用，故被稱為天然的阿司匹靈（Asprin），可以抗發炎物質的形成。

2. 生薑

生薑因為可以阻斷神經的傳導，所以被稱為天然的止痛藥。

3. 紫葡萄

紫葡萄因為含有的抗氧化、抗發炎物質非常多，如花青素，是個很好的消炎止痛食物。另外對於非器官病變造成的眼睛不適或疼痛，飲用提子汁就可以有緩解的作用。

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4. 甘蔗

對於不是細菌性感染所造成的耳朵疼痛有緩解的作用。

5. 車厘子

如果是因為家務上的操勞而導致的雙手痠痛，可以透過吃車厘子來緩解，也可以吃藍莓、士多啤梨。

6. 西蘭花

在平時飲食上，多吃十字花科類的蔬菜，像是西蘭花，因為含有植物性Omega-3和植化素，可抑制體內自由基的形成，可以抗發炎。

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