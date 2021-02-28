【口臭】飲酒咖啡會引起口乾舌燥滋生細菌　10大口臭成因一文睇清

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-28 20:02

口臭幾乎讓每個人都感到尷尬，沒有人喜歡口臭，尤其在學校或工作場合，要面對人群並開口時更是令人為難。許多人會嘗試不同方法來消除口臭，例如刷牙、使用牙線和漱口水，但口臭的情形還是有可能依舊存在，並且繼續讓人感到困擾。科學家仍在研究口臭的成因與解決方法，目前已經發現以下十種主要造成口臭的原因，一起來看看吧！ 文：Claire Wei 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼口臭的10大成因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 酒精

酒精除了會讓人宿醉外，還會造成口臭。根據研究人員的發現，酒精飲料會引起口乾舌燥，加強細菌滋生，導致口氣不佳。經過了長時間的睡眠，一大早口乾也是口臭的原因。不論是酒精、含咖啡因飲料、辛辣食物，或香煙都是造成口臭的原因。

2. 舌頭

在刷牙時若忽略舌頭清潔，可能就無法消除口中令人討厭的氣味，因為細菌會在口中殘留並造成口臭。每一天都要使用牙刷或舌苔清潔器來清潔舌頭，而舌苔清潔器是最好的方式，因為它可以讓人更輕鬆清潔舌頭表面的殘餘細菌、食物殘渣、真菌和死細胞。

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3. 低碳水化合物的飲食

低碳水化合物飲食指的是，減少整體飲食中的碳水化合物，並增加蛋白質的攝取量（例如：肉、魚、蛋等）。若是缺乏碳水化合物，身體會被迫燃燒脂肪以獲取能量，這個過程會產生一種稱為酮（Ketone）的化合物，進而導致口臭。要保持口氣清新，最好的建議是嚼食無糖香口膠，因為即便牙齒的衛生良好，在這個情況下也幫不上什麼忙。

4. 果乾

果乾黏性強，容易粘在牙齒上或卡在齒縫，而且果乾含糖量高，會導致異味的細菌容易遍布在這類食物上。吃完點心後，要記得刷牙，並立即使用牙線清潔。

5. 感冒

會產生氣味的細菌以黏液或身體分泌物（如鼻涕）為食，所以感冒時會造成口臭。而鼻塞的症狀會讓口腔乾燥，成為細菌滋生的最佳環境，因此也就造成難聞氣味的出現。

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6. 潰瘍

潰瘍本身並不是問題，但一種引起潰瘍的細菌稱為幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori），可能與口中發出的臭味有關。請諮詢醫生以進行測試或診斷。治療潰瘍的抗生素可以殺除細菌並去除口臭。

7. 藥物

某些藥物治療可能會產生副作用，抑制唾液流動。若口腔內沒有液體流動，就無法沖走大量的細菌，因而造成口乾並產生口臭。在這種情況下，若未經醫生許可，請不要自行變換服用的藥物，最好的方法是多喝水來保持口腔濕潤，並嚼食無糖香口膠來維持口氣清新。

8. 扁桃腺結石（Tonsil stones）

扁桃腺結石包含了硬化的細菌、食物殘渣、死掉的細胞和黏在扁桃腺兩側及舌後的黏液，這些東西只會造成口臭，不會對牙齒造成嚴重的損害。要解決這個問題，可以等待讓扁桃腺結石自行消除，或用鹽水清洗口腔，加速結石自行消失的過程。

9. 常見的消化系統疾病

口臭可能是由於消化系統的失調，常見的兩種症狀是：胃酸倒流（胃食道逆流）和胃灼熱（Heartburn）。也就是說，若有消化系統疾病，未消化的食物或胃酸會逆流回食道，讓嘴巴充斥著可怕的臭味。

10. 牙齒斷裂和假牙尺寸不合

牙齒斷裂和假牙不當的安裝，都會讓食物顆粒卡在牙齒上，讓口腔成為細菌繁殖的理想環境，進而造成氣味的生成，同時還會引起蛀牙和牙齦疾病。若出現以上問題，請致電牙醫預約看診。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：口臭找不到原因？10成因擺脫困擾】