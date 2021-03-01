排毒｜生暗瘡全因腎臟積累毒素？看準時間按穴位助5大器官排毒

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-01 17:02

人體每天每時都在產生毒素，空氣污染、水源污染、農藥污染，還有體內產生的代謝廢物，如果排毒做得不好，毒素還會累積體內，讓身體以及體內器官中毒，便秘、肥胖、冠心病等一系列疾病隨之而來。今天我們來說一下人體神奇的排毒穴以及時間點，趕快幫身體大掃除吧！

▼人體5大器官排毒穴道（按圖了解👇👇👇）：

1. 腎臟排毒→湧泉穴

排毒時間：下午5-7點

如果你下頜長痘，容易疲倦，都是因為腎臟體內積累毒素的表現。

湧泉穴是人體最低的穴位，如果人體是一幢大樓，這個穴位就是排污下水管道的出口，經常按揉它，排毒效果明顯。這個穴位比較敏感，不要用太大的力度，稍有感覺即可，以邊按邊揉為佳，持續5分鐘左右即可。

2. 肝臟排毒→太衝穴

排毒時間：凌晨1-3點

肝臟毒素積累過多，會出現偏頭痛，臉部的兩側長痘痘，還會出現痛經。因為臉部兩側以及小腹，是肝經和它的搭檔膽經的領域，一旦肝的排毒不暢快，自己的後院就會先著火。並且肝臟是體內調控情緒的臟器，一旦肝內的毒不能及時排出，阻塞氣的運行，就會產生明顯的不良情緒。

用拇指按揉太衝穴3~5分鐘，感覺輕微酸脹即可。不要用太大的力氣，兩隻手交替按壓。

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3. 心臟有毒→少府穴

排毒時間：上午11點-下午1點

容易失眠，心悸，而且心火旺盛成為火毒時，額頭就會長出痘痘。心臟內出現瘀血也是一種毒素，輕一些的是胸悶，重一些的則會出現刺痛。

少府穴，握拳時小指與無名指指端之間。按壓這個穴位不妨用些力，左右手交替。

4. 脾臟有毒→商丘穴

排毒時間：早上9-11點

脾臟有毒時，面部會出現色斑，而且白帶過多，身上會積累脂肪，導致肥胖。同時，口氣會比較明顯，關注中醫艾灸，唇周長痘或潰瘍。

用手指按揉商丘穴，保持酸重感即可，每次3分鐘左右，兩手交替做。

5. 肺部有毒→合谷穴

排毒時間：凌晨3-5點

肺部有毒的表現之一就是出現便秘現象。而且中醫認為皮膚是否潤澤、白皙，都要依靠肺的功能良好。當肺中毒素比較多時，毒素會隨著肺的作用沉積到皮膚上，皮膚呈銹色，晦暗。

有利肺臟的穴位是合谷穴，可以用拇指和食指捏住這個部位，用力按壓。

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