倒刺｜鄧萃雯拔倒刺發炎做手術！3體質易生倒刺紅棗圓肉茶補血虛!

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-02-26 13:48

54歲鄧萃雯在微博發文，透露自己因為拔倒刺後發炎，被迫入院做手術。她事後叮囑大家，如果指甲生倒刺，千萬不要隨意拔除甚至用牙咬，要找已清毒指甲鉗剪掉。倒刺很常見，但為什麼有些人會經常長倒刺？長倒刺有沒有方法預防？如何處理才較恰當？

鄧萃雯在微博上載了三張相，表示因生倒刺發炎須做手術，疼痛難忍，幸得好友相伴並笑言似在產房生仔一樣。

▼鄧萃雯生倒刺情況：（按圖👇👇👇）

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亂拔倒刺有什麼後果？

雖然鄧萃雯沒有表明自己如何不當處理倒刺，但她叮囑大家不要隨意拔除倒刺，甚至用牙咬掉它。註冊中醫師李翠妍博士籲大家勿強行拔除倒刺，撕走倒刺容易使倒刺周圍的皮膚受傷，增加感染細菌的風險。

亂拔倒刺有機會造成傷口，當細菌入侵指甲邊的皮膚軟組織會造成細菌感染，可引致甲溝炎，即手指或腳趾與指甲間、指甲兩側和近端的皮膚軟組織發炎，指頭會紅腫、疼痛，嚴重更會有膿。

李醫師指，其實正常新陳代謝下，皮膚會自動傷復並痊癒，毋須多加理會倒刺。如因倒刺感到困擾、疼痛或覺得礙眼，想撕走它的話，可參考以下處理方法：

先泡溫水數分鐘，待倒刺軟化後，使用經消毒的指甲鉗將倒刺剪齊，徹底抹乾手後再塗保濕霜，以滋潤皮膚，減低受傷風險。

▼生倒刺護理貼士：（按圖👇👇👇）

天氣開始變得乾燥，嘴唇漸乾、手指亦開始長倒刺。（張玉如攝）

長倒剌原因

從中醫的角度看，倒刺是由於指尖失去滋潤、過於乾燥而形成，因此常反映身體缺少滋養。由於指甲周圍的組織在手腳末端，是遠離身體軀幹最遠的位置。當氣血運行的推動力不足，氣血無法抵達指尖，不能滋潤局部組織。

生倒刺大多與陰虛和血虛體質相關，皆因他們身體缺少水分的體質。因此，要改善倒刺頻生的問題，除了多使用護手霜，從調養身體內部問題也是改善方法之一，宜雙管齊下。

要改善倒刺頻生的問題，可從飲食方面著手。（資料圖片）

你屬陰虛、血虛體質嗎？

1. 陰虛體質

表現：口乾、唇乾、眼乾、皮膚乾、咽喉乾涸、易生口瘡、心情煩躁、手足心熱、潮熱、盜汗、顴紅、失眠、情緒煩燥緊張、易發脾氣、消瘦、尿黃澀、大便乾結、女性可有月經提前等

成因︰

1) 經常熬夜，腦力過勞、過度用神

2) 過食辛辣燥熱食品等，都特別容易消耗體內的水分，形成陰虛體質

3) 部分更年期前後的女性，由於荷爾蒙水平的變化，也較常出現陰虛體質

▼改善陰虛體質食療：花旗參麥冬茶（按圖👇👇👇）

▼其他滋陰陰虛體質食物︰（按圖👇👇👇）

2. 血虛體質

表現：面色、唇色淡白、怕冷、虛浮乏力、手足冷痹、頭暈、皮膚乾燥、指甲易斷裂、頭髮易脫易白、易疲倦、健忘、失眠、女性月經少、經色淡、經行易腹隱痛腰痠

成因︰

1) 月經量過多、或月經周期過長，血液丟失來不及恢復

2) 或處於病後恢復期，身體虛弱，氣血的生成速度較慢

3) 本身脾胃功能欠佳，中醫認為「脾為後天之本」，脾胃負責氣血的生成，若經常食用生冷、肥膩食品，可損害脾胃功能，不能產生足夠氣血供應身體使用

▼改善血虛體質食療：紅棗龍眼肉杞子茶（按圖👇👇👇）

▼其他血虛體質補血食物︰（按圖👇👇👇）

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3. 皮膚容易過敏、經常修甲等

若皮膚容易過敏、有濕疹病史、經常接觸清潔消毒劑或化學物品、或經常修甲（gel甲）的人士都較容易生倒刺。

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