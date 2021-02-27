寒底體質｜夜尿關節硬免疫力差？2款茶療補脾養腎增陽氣唔只薑茶

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-02-27 17:02

中醫看「寒底（又稱冷底）」體質，與陽氣不足有關，通常會從脾腎著手來增強陽氣，除了使用藥材與針灸來改善，冬天應早睡晚醒，避免陽氣過度耗散。

百病起於寒 「寒底」虛寒體質陽氣不足

百病起於寒，日本學者研究發現，體溫下降1度，免疫力就減少30%，中醫又是如何看待？台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師趙品諭指出，俗稱「寒底」的虛寒體質，與陽氣不足有關，體內暖流運行不順，對影響陽氣的事物特別敏感且不易調整，例如夏天開冷氣會不舒服、冬天穿再多還是手腳冰冷；或是吹到風就打噴嚏、吃冰冷食物就拉肚子等等。

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陽氣不足可顯現在身體各部位，像是胸悶、脹氣腹瀉、頻尿夜尿、關節肌肉僵硬痠痛、憂鬱不好動、女性生理期不順等等。不過，趙品諭說，「寒底」的嚴格定義是指罹重病、長年痼疾、手術多次、年老體衰等身體機能退化。如果只有冬天手腳冰冷，夏天和正常人一樣，算是亞健康狀態，不全然算是寒底。

中醫調理「寒底」 脾為後天之本，腎為先天之本

中醫調理「寒底」的方式，分為兩大方向，所謂「脾為後天之本，腎為先天之本」，通常會從脾腎著手來增強陽氣。例如，以辛熱的乾薑補脾，可溫中散寒；具強心成分的附子，用來補腎可回陽救逆，而肉桂性熱，亦具溫補腎陽之效。然上述中藥材藥性強，須由中醫師調配為宜。

▼簡易茶飲調理寒底（點擊下圖看清！👇👇👇）

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中醫講究「藥食同源」，如果不是真寒底，只是容易手腳冰冷，最常用的方法是喝「薑茶」來改善。趙品諭另提供一道簡易茶飲，以土肉桂葉為主角，和肉桂同樣具有驅寒溫陽之效，不但容易取得，劑量較為溫和，可搭配魚腥草或金銀花，降低辛辣度。白天飲用適量為佳，不宜晚上喝，以免太刺激導致失眠。

- 藥材：土肉桂葉、魚腥草或金銀花 - 煮法：1人份取3、4片土肉桂葉，添加酌量（約2.5克）魚腥草或金銀花，放入500cc的水煮汁，煎煮至水滾即可。

中醫也會以艾灸方式來溫熱穴位以增強陽氣，將艾絨放在肚臍附近的「氣海」及「關元」穴，每次灸20至30分鐘，2、3天灸一次，寒底的人可以每天灸。雖然坊間有販售艾灸相關產品，但不建議自行使用，因為有些人體質並不適合，甚至會過敏，應諮詢中醫師，由專業人員協助使用。此外，可在冬至後的3個9天敷貼「三九貼」，運用辛溫藥物刺激穴道，達到溫養經絡、保暖去寒之效。

提升陽氣 就是西醫拉高基礎代謝率

趙品諭說，從西醫角度，提升陽氣就是拉高基礎代謝率，可多補充蛋白質，像羊肉是辛溫大補的食材；而外形像大腦的核桃，具溫肺補腎效果。料理時不妨使用辛香料，如肉桂、孜然、辣椒、八角、茴香、薑等酌量入菜，可產生熱度。

在日常作息方面，現代人常熬夜，會造成陽氣過度耗散，尤其是冬天應早睡晚醒，白天等日出後再外出活動比較不會受涼。運動習慣仍要維持，天冷時最好在室內做，不要到戶外吹風運動。

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