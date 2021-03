有效預防HPV 由小學生接種HPV疫苗開始

撰文: 專科醫生 最後更新日期: 2021-03-04 06:00

疫苗不但可用於抵禦傳染病,及早在適齡接種疫苗預防HPV,更可大大降低成年後患上子宮頸癌等嚴重疾病的機會。現時並非所有癌症也有疫苗可以預防,而子宮頸癌就是少數有廣泛證據支持可透過接種疫苗有效預防的癌症之一,故希望家長及兒童不要錯失防癌的先機,應根據建議的年齡預防HPV,否則待病毒潛伏體內後便無法消滅或根治¹。

醫學組織指9歲開始可接種HPV疫苗

世界衞生組織早已建議9至14歲女童可預防HPV²,美國疾病控制及預防中心轄下的疫苗接種諮詢委員會(ACIP)亦指最早可於9歲接種疫苗³,而美國疾病控制及預防中心更指接種疫苗是預防HPV的第一步⁴。在適齡接種不但能夠防患於未然,減低女性日後患上子宮頸癌的機會,長遠而言更可減輕子宮頸癌帶來的醫療負擔。

現時政府已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃,並已於2019/20學年開始為小五及小六女生免費接種⁵。為了子女健康著想,家長們應多了解HPV及預防方法,正確認識預防HPV的重要性。到新學期開始後,可安心讓子女接種疫苗,以獲得最大的保障。

了解疫苗真相 減誤會與抗拒

事實上,部分家長對預防HPV仍存在疑問,例如擔心接種疫苗等於鼓勵子女提早有性行為,甚至濫交。但大家要明白,在未接觸過HPV前接種疫苗,能夠得到最大的保護,女性已有固定伴侶仍可透過接種疫苗防禦未接觸過的HPV,因此需要健康教育,令家長及兒童明白接種疫苗是一項健康保護措施,可以有效預防感染HPV及相關併發症³,也是令子宮頸癌絕跡的重要一步。

另外,坊間時有傳聞指接種疫苗有機會出現嚴重副作用,部分人因此對預防HPV卻步。實際上接種疫苗的常見副作用主要為打針位置腫痛或頭痛,一般均輕微或很快消失,出現嚴重敏感甚為罕見。

了解更多關於關注HPV聯盟:http://bit.ly/3q62tch

*本資訊是在MSD的支持下提供的,MSD不擁有或影響其內容,也不保證其準確性、有效或完整性。

(資訊由關注HPV聯盟提供)