【都市疾病】鼻鼾太大聲、呼吸不暢順？可能是睡眠窒息症徵兆

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-16 11:15

不知道大家有沒有曾經被自己鼻鼾聲弄醒過，或睡覺時呼吸突然不暢順？看似小事情，但可能是睡眠窒息症的徵兆！在香港，超過十萬人長期受到睡眠窒息症的困擾，但並非所有人都對這個疾病有深入認識而耽誤求診，以致病情加重。

（圖片：Elle）

什麼是睡眠窒息症？

睡眠窒息症是睡眠障礙的一種。睡眠時，患者的呼吸會明顯減少，甚至短暫停止，令身體缺氧。一般會發生於淺睡期與做夢的期間，令患者在窒息後掙扎醒來，待呼吸正常後再入睡，嚴重影響睡眠質素。

患者的呼吸會於睡眠期間短暫停止或減少25%，令血含氧量下降超過4%。每晚可發生十數次甚至數百次不等，每次數秒至一分鐘以上，以致患者起床後仍容易感到疲倦。

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為甚麼會在睡眠中窒息？嚴重甚至可致命？

當上呼吸道肌肉鬆弛、張力下降，在熟睡下進一步放鬆時，呼吸道會變得狹窄，因而產生鼻鼾。而當呼吸道收窄至完全阻塞時，便可能會出現睡眠窒息。

睡眠窒息僅為短暫性的，雖不會直接致命，但可能會誘發其他問題。如患者因睡眠質素下降，導致休息不足，會影響日間精神及工作，亦容易引起交通意外。而且長時間得不到適當的治療，令患者睡眠時經常缺氧，有機會導致高血壓、心律不正、心臟病、中風、肺功能受損、紅血球增多症、第二型糖尿病；嚴重的更會突然猝死。

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睡眠窒息症主要分為三大種類，包括：

１. 阻塞性睡眠窒息症

最常見的窒息症，約百份之九十的患者均屬此類。因為上呼吸道過窄，令空氣未能順利通過，以致患者窒息。呼吸道過窄可因喉部組織鬆弛、舌頭位置較後、鼻甲過大、鼻窒、肥胖、扁桃腺脹大、嚴重鼻敏感所致。

２. 中樞性睡眠窒息症

因腦部受創、曾經中風、腦部活動減慢，影響腦部的「呼吸中心」，導致腦部中樞系統未能將呼吸訊號傳送至有關器官，影響呼吸規律，導致窒息。此病亦可因藥物或高海拔誘發。

３. 混合性睡眠窒息症

上述兩種睡眠窒息症同時發生。

睡眠窒息影響夜間呼吸 休息不足易暴躁、反應差

如發現以下的徵狀，有機會是睡眠窒息症的警號，要多加留意。入睡後有嚴重、異常大聲的鼻鼾；不時出現窒息情況，即呼吸完全停頓長達十秒或以上；而因沒有足夠氧氣供給身體使用，患者會立即驚醒，並會感到心跳加快、呼吸困難。

因夜間沒有充裕的睡眠，導致精神不足，影響日間的正常生活及工作效率。如白天經常感到頭痛、嗜睡、疲倦乏力；開始覺得反應遲鈍、無法集中精神，亦出現記憶力衰退，須立即求診。若睡眠窒息長期無改善，會有焦慮、脾氣暴躁、情緒低落等問題，甚至會阻礙性機能。

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六類人士要小心 患睡眠窒息症風險倍增

出現以下特徵的人士，會有較高風險患上睡眠窒息症，請多加留意。

不良生活習慣，如：吸煙、酗酒

體型較肥胖、癡肥人士

先天問題，如：頸短、嘴小、上顎深窄、下顎後縮、頸圍或扁桃腺較大

鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻息肉患者

患有內分泌疾病，如：甲狀腺功能過低

服用鎮定劑，安眠藥

兩個簡易小測試 判斷睡眠窒息症

愛普沃斯嗜睡量表：計算特定活動時打瞌睡情況，以初步計估嗜睡程度。0-7分 : 嗜睡情況正常；8-11分 : 嗜睡情況稍多；12-15分 : 嗜睡情況明顯；16-24分 : 嗜睡情況嚴重。患睡眠窒息症的人一般分數都會高於16分。需要配合其他的檢查作更詳盡的診斷。

多項睡眠電圖檢查：利用儀器記錄及分析患者的睡眠情況，包括：腦電波、眼球活動、肌肉活動、血含氧量、口腔及鼻腔的氣流、胸部及腹部活動、鼻鼾的聲浪，並錄影患者整體睡眠活動，再作出診斷。

每小時窒息5次即屬確診 依睡眠窒息症種類作治療

綜合睡眠測試得出的結果，醫生會按數據及情況為病人診斷是否確診及患哪一類睡眠窒息，更會因患者的嚴重程度建議適當的治療。如每小時有5次窒息就屬確診，5至15次屬輕微，15至30次為中度，多過30次屬嚴重。

要改善輕微的睡眠窒息症（每小時窒息5至15次），應先養成健康飲食及運動習慣，以控制體重並減少氣管周圍積聚脂肪阻塞氣管；盡量避免飲酒，和睡前服用鎮靜劑；建議採用側睡的睡姿，或佩戴牙膠、牙托，可以減少舌頭下墜而阻塞呼吸道的機會。

而中度及嚴重睡眠窒息症患者，或須長期使用正氣壓呼吸機，亦可在醫生的建議下，進行手術以改善問題。

（圖片：Shutterstock）

以上內容、療法只供參考並因人而異，並不能當作任何形式的醫療建議或診斷。如有需要請及早求醫，並向相關專科醫生了解。