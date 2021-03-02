【婦女疾病】提防女性致命威脅　卵巢癌症狀輕易忽略　確診已晚期

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-02 11:00

提起女性癌症，大家會即時聯想到乳癌、子宮頸癌。但相對較少人提起的卵巢癌，排名竟然高踞本港婦女常見癌症中的第六位，每年新症更高達五百多宗，可稱得上是「無聲殺手」。

香港臨床腫瘤科學會曾於較早前進行了一項針對卵巢癌調查，以電話隨機訪問超過五百名年齡介乎 18 至 64 歲的女性。結果接近三成的受訪者竟連卵巢的功能亦不知道，約七成受訪者表示不關注，更誤以為卵巢癌屬罕見癌症。可見因坊間較少宣傳卵巢癌的資訊，導致大部分婦女對此嚴重缺乏認知，輕視了這個致命威脅。

卵巢是什麼？

卵巢屬於女性生殖器官的一部分，位於子宮兩側的輸卵管後下方，大約是核桃的尺寸。主要功能是製造卵子及分泌女性荷爾蒙，若卵子無受精懷孕，每月會隨子宮內膜脫落排出體外，變成月經。

（圖片：ca2-health）

卵巢癌成因不明 類型主要分三種

到目前為止，醫學界尚未找到引致卵巢癌的明確成因，但估計此症與排卵過程有密切關係。在女性排卵期間，除了荷爾蒙水平會上升之外，卵巢組織有機會出現輕微破裂及修復，刺激細胞增生、變異，形成惡性腫瘤，導致卵巢癌。

卵巢癌主要分為以下三大類：

１. 上皮性卵巢癌

癌細胞會出現於卵巢表面的上皮層。這為最常見的類型，佔整體個案的九成。

２. 生殖細胞卵巢癌

卵巢中製造卵子的細胞出現異變而致癌，患者通常為未滿30歲的年輕婦女。

３. 性索間質癌

卵巢中製造女性激素的細胞發生癌變。雖然任何年齡的女士均有機會患上此症，但屬於罕見情況。

（圖片：healthand）

了解卵巢癌七大症狀

由於卵巢體積較小，並處於骨盆腔深處，加上腫瘤初期幾乎沒有症狀，患者亦難以察覺。以下為可能出現的病徵：

腰背痛

腹部不適，如：原因不明的腫脹、疼痛等

腸胃問題：持續並日益嚴重的胃痛、消化不良、胃灼熱及噁心等

小便頻繁、大便習慣突然改變

經期出現變化，如：月經量過多，週期改變或停經後突然出血等

體重明顯改變

發生性行為時感到疼痛

事實上，出現上述症狀並不一定代表罹患卵巢癌，但最好盡早做詳細的檢查，以保障自己的健康。

（圖片：Womenland）

卵巢癌年輕化 高危因素勿輕視

調查發現，2016年本港確診卵巢癌的年齡中位數為53歲。而近年卻有年輕化的趨勢，對於女性真是一個不容忽視的威脅。雖然卵巢癌的病因不明，但如有女士符合以下高風險因素，患上卵巢癌的機率也會大大提升。

１. 年齡超過40歲

40歲以後，卵巢的功能開始逐漸衰退。這個族群雖然屬於高危，但年齡並不是主要的決定因素，亦有確診患者不足二十歲。

２. 初經早 (小於12歲)、停經遲 (大於55歲)

有以上情況的女性，代表其卵巢在一生中的活動時間較長、排卵次數較多，相對增加罹患卵巢癌的風險。

３. 肥胖或超重

喜愛吃高糖分、高油脂的女性，體內脂肪容易過度堆積。如身體質量指數 (BMI) 大於30，則嚴重超標，有患上卵巢癌的危機。

４. 不孕、從未生育、遲生育(35歲或以上)或曾服食排卵藥物

卵巢先天的功能異常或後天出現問題，干擾到正常的排卵及荷爾蒙分泌，增加患上卵巢癌的機率。

５. 基因遺傳

大約一成的卵巢癌確診患者，帶有家族遺傳性的基因缺陷。一旦BRCA1及BRCA2基因突變，罹患卵巢癌及乳癌機率也會相應提高。

以上的高危族群應加倍留意，做好預防措施，才可降低患卵巢癌的風險。包括：均衡飲食，避免攝取過量脂肪；保持適量運動等。更有研究指出，服用避孕藥超過五年，患上卵巢癌的機率降低五成。有任何疑問，最好諮詢醫生。

根據統計，大約七成半的患者確診時已屬於晚期，存活率亦會降至不足四成。各位女士宜及早進行檢查，如：驗血測量CA-125指數，或進行超聲波掃描等，以偵測疾病。需要注意的是，帕氏抹片檢查並不可以檢測卵巢，切勿混淆。一旦發現不妥，須盡快求診，以免錯失黃金治療時間。