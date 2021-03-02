月經失調｜龔嘉欣壓力大停經3個月　內分泌失調9成因唔夠瞓都有關

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-02 19:30

未到更年期就停經，可能與壓力過大有關！31歲龔嘉欣早前於節目中表示，在馬來西亞經營港式火鍋店時曾因壓力太大，導致停經3個月。除了壓力大之外，還有什麼成因導致內分泌失調？吃什麼食物可以幫助調節內分泌及紓緩壓力？

▼31歲龔嘉欣曾因經營生意導致壓力過大而停經 （按圖👇👇👇）

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月經失調與荷爾蒙有關？

月經失調很多時候與荷爾蒙相關。荷爾蒙是身體內分泌系統釋放出的化學物質，是器官與器官之間的溝通工具，提示組織和器官工作，負責控制身體代謝、生長和生殖等等。



內分泌是一個複雜的系統，受很多因素影響，包括精神壓力，當荷爾蒙失調，身體有可能分泌太少或過量的荷爾蒙，影響整個月經周期。

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▼內分泌失調的成因 （按圖👇👇👇）

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生活壓力大、精神長期繃緊、睡眠不足、飲食營養不均衡，又或者因為錯誤的減肥節食，都有可能影響到體內荷爾蒙，打亂原本順暢的溝通運作，引起内分泌失調。婦產科專科醫生梁巧儀表示，所有人都有可能出現內分泌失調，只是女性的症狀更為明顯。

▼內分泌失調徵狀（按圖👇👇👇）

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重整荷爾蒙方法

除了盡量保持心態平靜、放鬆身心，減輕過分壓力、焦慮、緊張等不良情緒之外，以下6種減壓食物，可以幫助調節內分泌、紓緩壓力。

▼6大減壓食物 （按圖率先了解👇👇👇）

南瓜子：鉀、鎂、鋅離子調節心律 椰菜花：蘿蔔硫素抗憂鬱 核桃：Omega-3卵磷脂延緩衰退 洋甘菊茶：大量類黃酮減焦慮 抹茶或綠茶：茶氨酸穩定情緒 黑朱古力：類黃酮減腦神經發炎

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▼另一方面，加工、油炸食品、添加糖和人造甜味劑等食物會增加荷爾蒙失調的風險（按圖👇👇👇）

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若發現心情長期低落無法獲得改善，建議就醫尋求專業協助。

▼同場加映：調經保健穴位（按圖👇👇👇）

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▼除了穴位按摩外，以下3款食療也有助調經（按圖👇👇👇）

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1）杞子玫瑰花茶：養血安神，補腎調經

2）桑寄生蓮子蛋茶：補益肝腎，養血調經

3）紅菜頭淮山粟米蘿蔔湯：健脾益氣，補血調經

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