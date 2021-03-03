激光矯視｜畏光無眼水矯視後3年現後遺症！術前7須知近視變遠視？

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-04 10:43

不少近視人士都會選擇做激光矯視手術，免去戴眼鏡麻煩。激光矯視雖說能透過小型手術治療近視問題，術後能回復清晰視力，但術後的副作用和後遺症亦不少。手術前應視乎個人情況，諮詢眼科醫生意見。一名網民日前在討論區分享「Smile激光矯視」後遺症，引起熱議。

激光矯視指以雷射技術永久改變眼角膜的弧度，達致矯正視力的目的。近日有討論區網民開post分享指，自己雙眼各有400度近視，約三、四年前於本港一間著名的激光矯視中心做「Smile激光矯視手術」。

▼Smile激光矯視是什麼？可以治療幾多度的近視？（按圖👇👇👇）：

後遺症幾年後才出現？

網友表示，在手術後初期一切正常、視力清晰，沒有飛蚊症等術後一般會出現的後遺症。直至三、四年後的今年才開始出現副作用，現在更要戴太陽眼鏡才可出街。不少網友亦紛紛回應，指自己亦有類似情況「有時隻眼會勁痛同狂飆眼水」，但數月後就已痊癒；亦有人表示接受激光矯視手術後沒有出現類似後遺症。

▼網友分享SMILE微笑激光矯視後遺症（按圖👇👇👇）：

網民分享「Smile激光矯視手術」後遺症：

1）不能長時間注視螢幕

網友表示術後不能長時間注視螢幕，日常透過電腦看股市也出現困難。

2）嚴重畏光

明明外面太陽並不猛烈，但每次出外都要戴太陽眼鏡才能出門。

激光矯視後有可能出現後遺症，如畏光，即使陽光不太猛烈也需戴太陽眼鏡。(katarzyna kos@unsplash )

3）出現散光

網民在做「Smile激光矯視手術」前雙眼有各400度近視，沒有散光，但最近開始出現散光情況。

4）眼睛乾澀，需長期滴眼藥水

該名網友表示眼睛乾澀「完全無眼水」，需定時使用眼藥水保持眼睛濕潤。

5）視野變得模糊

網友表示眼睛因乾澀而難以張開，視野變得模糊，要瞇起眼晴10分鐘情況才有改善。

眼科專科醫生周伯展醫生就網友以上情況表示，每人接受激光矯視手術後會否出現後遺症是因人而異。該名網友可能術後護理不佳，或原先患有其他眼睛毛病。

▼SMILE微笑激光矯視手術7大須知（按圖👇👇👇）：

+ 4 + 4 + 4

眼科醫生拆解「Smile激光矯視手術」疑問

1）「Smile激光矯視」安全嗎？

眼科專科醫生周伯展醫生表示，目前「Smile激光矯視」技術已經發展成熟和安全，術後較少出現副作用。

2）「Smile激光矯視」可令近視100％矯正？

「Smile激光矯視」有機會出現「欠矯」或「過矯」情況。

過矯：指屈光性角膜手術後，病人出現與術前相反的屈光狀態，且屈光度始終不能恢復到正常。如術前為近視，術後有機會出現遠視。

欠矯：指進行手術時矯正不足，導致效果低於預期。

3）激光矯視有什麼常見副作用？

進行「Smile激光矯視」手術後有機會出現眼乾和畏光現象，此乃輕微暫時性現象，術後醫生都會處方人工淚液。至於「眼乾症」患者術後眼睛乾澀的情況則可能持續較久。

4）副作用是永久性還是暫時性？

激光矯視術後副作用是暫時性的，一般會維持3個月左右，若情況持續就需要諮詢專業眼科醫生的意見。

5）術後護理要注意什麼？

出現嚴重副作用的原因，很可能是術口護理不當導致。處理傷口方法不妥當、缺乏術後護理、衛生情況欠佳導致眼睛嚴重發炎。如傷口出現術後感染應立即向醫生查詢。

6）哪些人不適合做「Smile激光矯視」手術？

有兩種人不適合做激光矯視。第一種是患有嚴重眼疾，例如白內障、黃斑病、嚴重青光眼患者；第二種是其他身體毛病，如有類風濕關節炎、甲狀腺問題、免疫系統疾病人士亦不適合施展手術。

而術後亦不會增加或減少患上其他眼疾如白內障的風險。不過，很多做激光矯視的人本身患深近視，眼球結構已改變，亦較易出現老化，無論有否做激光矯視，本身患上其他眼疾如青光眼、視網膜病變的風險已經較一般人高。

▼10大護眼食物（按圖👇👇👇）：

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現時激光矯視手術已成為一眾近視人士的救星。不過在施行手術前應先諮詢專業眼科醫生的意見，判斷自己是否適合做手術。每人的術後副作用亦不相同，需要對症下藥才能根治。