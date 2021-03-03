產後乳汁分泌較少　中醫如何協助產後婦女催乳？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-03 11:00

近年各方面的育嬰資訊都大力推廣餵哺母乳的好處，指出母乳不但能增強寶寶的免疫力，更有效促進寶寶腦部發展和增進母嬰感情，鼓勵各媽媽們努力嘗試以母乳餵哺。雖然好處多不勝數，但對於部分分娩後體力虛耗的媽媽來說，在體力不足、壓力過大等情況下，或會出現乳汁分泌不足、谷奶致出現「石頭胸」，令媽媽們感到疼痛不已，被迫放棄哺乳。其實中醫可以協助解決乳汁分泌不足或「石頭胸」的情況，本文將向大家逐一介紹。

體態豐滿就不會出現缺乳？

有人認為身型較豐滿的婦女，乳汁分泌必然會更多，但事實上乳汁分泌的多寡是取決於媽媽的身體狀況，而在中醫學上由於胃及腎經對應乳房、肝經則對應乳頭，若這三條經絡氣血不足和不暢，就會大大影響乳汁的分泌及順暢度。而導致問題的出現，主要可分氣血虛弱和肝鬱氣滯兩種。

中醫認為產婦在生產後氣血會有大量耗損，特別是體質本就較為虛弱的新手媽媽，因氣血不足，乳汁會比較清稀，分泌量也出現不足的情況；而產後休息不足及壓力過大的產婦，也會因為肝鬱氣滯而出現乳汁濃稠、乳房脹硬疼痛、分泌不暢的情況。雖然上述兩種情況同樣屬於「缺乳」的範疇，但中醫在處理上則會採取不同的方法，使治病更具針對性和療效。

氣血虛弱的虛證，中醫治療會以補氣養血，佐以通乳的方法為主。除了處方的內服中藥，亦可配合適當的食療，如以雞血藤、紅棗、桑寄生煎水代茶，鱆魚煲花生及豬蹄煎木通等。針灸以補法進針，刺激相開穴位；留針時可加用灸法，效果更佳。

肝鬱氣滯的實證，則會採用疏肝行氣，通絡下乳的方法，中醫多以下乳湧泉散加減治療。需要留意的是，此證型可逐漸演變成「乳癰」。乳癰，相等現代醫學中的急性乳腺炎，乳房出現紅腫疼痛、乳汁會排出不暢，繼而導致結膿成癰，多見於初次生產的哺乳期的婦女，好發於產後約3至4周。

飲食按摩助泌乳 保持心境開朗有益母嬰

面對不同的缺乳成因，中醫會由媽媽的婦體質着手，從藥膳、按摩及日常生活習慣方面，根據每位媽媽的體質盛衰情況，運用中醫藥的知識調理用藥，有利於產後身體恢復及分泌足夠的乳汁。

（圖片：KIDSNA）

藥膳：

不論順產還是剖腹產，當產婦傷口復原較穩定後，可透過食用不同食材以助製造更多的母乳，常見的泌乳食物包括豆漿、酒釀湯圓、雞湯、花生豬腳、魚湯等，產婦皆可於適量攝取。同時亦需避免進食麥芽及其相關製品、韭菜、花椒、麥茶、豆豉、高麗參、咖啡、西瓜、鳳梨、芭樂、薄荷等，因以上食材均有「收奶」的效果，惟以上食材的收乳效果因人而異，最好諮詢註冊中醫師的意見。

（圖片：starthealthy.nestle）

穴位按摩：

中醫認為乳房與身體其他部位一樣，都有不同的穴位，透過按摩手法可協助催乳、舒緩乳脹、乳房硬塊等。催乳的原則是理氣活血，舒筋通絡，通過按摩可疏肝健脾、活血化瘀，調節人體臟腑功能，改善血液循環，促進乳汁分泌的目的，以滿足嬰兒的需求。對於產後乳汁分泌不足、乳腺炎等乳房不適症狀，中醫建議可按摩如：合谷、內關、少澤、足三里、陽陵泉、太衝、內庭等穴位，以強化補氣血及通乳的作用。

（圖片：zi.media）

日常生活：

除了透過藥膳和按摩的幫助，保持良好的生活習慣和輕鬆愉快的心情都有助分泌足夠的乳汁。睡眠不足、身體得不到充分的休息，也會造成的奶水分泌出現異常，建議媽媽除了要照顧初生嬰兒外，亦要確保自己有充份的休息及睡眠時間，適度尋求親友的協助；另外媽媽也要注意補充水分，或是多喝豆漿、杏仁粉茶、果汁、原味蔬菜湯等，補充水份以製造充足乳汁。