養生飲食｜4種豆類營養功效禁忌一文看清　紅豆清熱除濕消腫解毒

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-06 10:02

豆類是人體補充蛋白質良好的來源，而且也富含許多的營養素。在黃帝內經有句話說「五穀宜為養，失豆則不良」，意思是說五穀有營養但沒有豆子就會失去平衡。因此可見豆類對身體的好處及重要性，但除了好處也有些禁忌你需要知道，以下就來介紹4種常見的豆類。

4種豆類的功效、禁忌（點擊下圖看清！👇👇👇）

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紅豆－清熱除濕、消腫解毒

又名赤豆、紅小豆，性平，入心經，稱為「心之穀」，可促進心臟活動，益氣補血、促進血液生成，有預防心血管疾病、調解血糖、消除水腫等功效。

飲食禁忌：紅豆的鉀含量偏高，因此慢性腎病、心臟病、高血壓的患者需要留意食用量。且紅豆的普林含量高，所以痛風的病患最好忌口，一般人也不適合長期大量食用。

黃豆－補氣健脾、養血潤燥

又名大豆、黃大豆，有「豆中之王」之稱，性微寒，入脾經，可健脾、潤燥。有可降低血脂、預防心血管疾病、動脈硬化、預防失智等功效。

飲食禁忌：黃豆普林含量非常高，因此患有痛風、尿酸過高的患者以及肝腎功能不佳者，要盡量避免食用黃豆。另外吃黃豆較容易產氣，因此腸胃功能較差者，也不宜吃太多以免產生脹氣。

綠豆－清熱解毒、消腫通氣

又名青豆子、青小豆，味甘，性寒，入肝經，清熱解毒、消腫通氣。可促消化助排便，維持心臟、神經系統正常的功能。也有美白、淡化斑點、清潔肌膚等功效。

飲食禁忌：綠豆是涼性食物，因此女性生理期間或體質較虛弱者，不宜多食，以免傷及脾胃。

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黑豆－補益腎臟、活血潤膚

又名烏豆、黑大豆，性平，入腎經，有補益腎臟、活血潤膚功效，特別適合腎虛者食用。有降低膽固醇、補充雌激素（適合更年期女性）、穩定血壓、改善缺鐵性貧血等功效。

飲食禁忌：黑豆吃多容易脹氣，因此腸胃消化功能較差者不宜多吃。另外黑豆雖然有補腎的功能，但有腎臟疾病者或腎功能受損者不宜多吃，因黑豆不好消化，可能會加重腎臟負擔。

以上僅供參考，建議適量攝取不宜過食。患有疾病者如有疑問，建議詢問醫生是否可食用。

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