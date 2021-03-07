更年期｜女性缺鈣抽筋脫髮骨質疏鬆　補鈣強骨8食物多吃蝦小棠菜

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-07 10:02

女性到了更年期後，體內代謝主要是以分解代謝為主，且往往會感覺身體出現不適，特別容易會出現發怒、失眠等症狀，同時還會出現缺鈣的症狀。女性缺鈣通常會出現抽筋、腰痠背痛、關節痛、手腳麻木、易痛經和易掉頭髮、睡眠不好、頭暈、精神不好、骨質疏鬆等，給女人的健康造成了影響，為了補足功能消耗以及增強抵抗力，可以多補充豐富蛋白質的食物或高蛋白的保健品。接下來為大家詳細介紹以下8種補鈣聖品，一起來看看有那些吧！

▼8種天然補鈣聖品（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 堅果和種子

堅果和種子從很多方面都對骨骼健康有益。核桃和亞麻仁含有豐富的omega-3脂肪酸。花生和杏仁都含有鉀，可以阻止鈣質從尿液流失。堅果還含有蛋白質和其他營養物質，它們在構築強健骨骼中都扮演著巨大的作用。

2. 魚、蝦

（一）、蝦和蝦皮的含鈣是非常高的，相比之下，蝦皮中含鈣量更高，25克蝦皮就含有500毫克的鈣，而蝦的蛋白質含量更高，如果對蝦沒有不良反應，比如吃後有過敏，腹痛等，更年期的女性可以適量多吃些蝦和蝦皮來進行補鈣，可用蝦皮做湯和做餡是很好的食用方式。

注意：蝦背上的蝦線，是蝦未排泄完的廢物，所以要去除，過敏體質者不宜吃，另外，吃蝦時，不要與水果同食，也不應喝太多啤酒，避免引起嘔吐、頭暈、腹瀉等。

（二）、沙甸魚屬於深海魚，而深海魚的含鈣量比淡水魚的要高很多，且它的鈣一般隱藏於這些小魚的骨骼中，另外，維他命D可以有效促進鈣的吸收，而沙甸魚本身就含有豐富的維他命D，是一種強效的補鈣食物。

注意：沙甸魚注意不要和鮮棗、蘋果、豬肝這些食物一起吃，避免給身體帶來不良影響，另外，痛風、肝硬化病人不宜食用。

(三)、三文魚和其他多脂魚可以為身體提供大量有益於骨骼健康的營養物質。它們含有鈣，還有協助鈣吸收的維他命D。它們還富含OMEGA-3脂肪酸。研究顯示，魚油補充劑可以減少老年婦女的骨質流失，預防骨質疏鬆症。

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3. 豆製品

更年期女性容易缺鈣，主要是卵巢功能分泌雌激素不足引起的，因此，需要多吃些豆製品來彌補自身雌激素的不足，進而幫助對鈣的吸收，每天100克左右的豆製品，比如豆腐，腐竹，豆漿等。

大豆屬於高蛋白質食物，其含鈣量也是非常高的。500毫升的豆漿中就含有120毫克的鈣質，150克豆腐含有500毫克鈣質，除了豆腐和豆漿外，經過壓制濃縮而成的豆腐乾，鈣含量在豆製品中出類拔萃，一般豆腐乾含有的鈣量比水豆腐的高7倍左右。用豆腐乾來替代肉炒菜，會大幅提高鈣含量。

4. 莧菜、小棠菜

蔬菜含有大量維他命Ｋ與礦物質元素，有助於鈣的吸收；用沸水焯過蔬菜再烹調，會有更好的鈣吸收率。很多綠葉菜在補鈣效果上都很好，其中小棠菜（又稱小油菜）、莧菜的鈣含量都比同樣重量的牛奶要高。

不要以為只有肉和奶製品中才含鈣量高，很多蔬菜也是含鈣很多的，莧菜就是其中一種，它含有的大量鈣質易被人體吸收，對牙齒和骨骼的生長和維持有著非常好的促進作用，此外，還有豐富的鐵，和維他命K，可以促進凝血，維持正常的心肌活動；大量的膳食纖維，可防止便秘。

注意：莧菜性寒涼，陰盛陽虛體質、脾虛便溏或慢性腹瀉者，不宜食用，植物性日光性皮炎，食用過後，要減少受到強光照射的機會；另外，莧菜不宜與甲魚同食，否則會引起中毒。

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5. 海帶

海帶有大量的碘，通過對女性內分泌水平的調整，最終消除乳腺增生的隱患，為更年期女性有效保護乳房健康，同時，它也是一種高鈣食物，不僅可以有效預防缺鈣，還可以降血脂、降血糖、調節免疫、抗凝血、並排出體內的有毒金屬物質。每天食用25克海帶，就能補充300毫克的鈣質。

注意：海帶性寒，脾胃虛寒者要慎食；由於含碘高，甲亢的病人不要吃海帶；食前不要長時間浸泡，避免營養流失；食後，不能馬上喝喝茶、吃酸澀的水果，會影響對其中的鈣，鐵吸收，當然，也不能一次吃太多。

6. 燕麥

在穀類食物當中，以燕麥的鈣含量最高，是精白大米的7.5倍，是一種非常好的補鈣主食，平時偶爾主食換成燕麥，交替著吃，儘量從整體的飲食方面改善缺鈣現象。儘管燕麥中的鈣吸收率不如牛奶中的鈣，仍然對預防鈣缺乏有益。此外，它還具有降低膽固醇、平穩血糖的功效，同時，可抗皺抗氧化，美白祛斑，保濕潤膚等。

7. 蔬果和粗糧

許多富含纖維的蔬菜，如豆芽、蘿蔔、芋頭、海藻、葉菜類、土豆、黃瓜、青椒等，有助於消化液分泌，增加胃腸蠕動，促進膽固醇的排泄。以主食應粗細糧搭配，保證B雜維他命的攝取，積極做好更年期保健工作。

8. 牛奶

牛奶當中含有的鈣質較多，約半斤牛奶，就含鈣300毫克，它的鈣質較容易被人體吸收，同時，還有多種胺基酸、乳酸、礦物質等，營養豐富。但根據更年期女性的特別情況，選擇高鈣低脂型牛奶會更好些，脂肪含量減少，鈣質增多，保證身體鈣的攝入，有效預防骨質疏鬆。

注意：喝太涼的牛奶不利於脾胃健康，同時，要注意不宜空腹喝，否則容易引起腹瀉，而且，營養也得不到吸收，建議在每天睡前1小時喝杯看牛奶，既能防止夜間的血鈣流失，又有利於安神助眠。

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