驚蟄｜春雨潮濕易誘發氣管問題　打小人有助身心愉快？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-05 12:00

今日（3月5日）是廿四節氣中的驚蟄，「驚蟄」意味著萬物蘇醒，春回大地，「蟄」具有潛藏之意，隨著春天時節第一聲雷嗚的打響，蟄居動物因而甦醒，而對於人體的影響則由於氣溫變化和潮濕的環境，會使曾受損的肌肉骨骼組織血脈不通，導致酸痛不適或舊傷復發。在各種因素影響下，心情也相對受之影響，按民間傳統，驚蟄是需要借「打小人」以紓解身心鬱悶。究竟這項民間傳統是否有其功效，天氣轉變對我們的身心有何影響呢？本文請來香港註冊中醫師羅秀清醫師為大家解答疑難。

「打小人」習俗有助肝氣疏通

香港人習慣在驚蟄當日「打小人」，用鞋拍打不喜歡的人或事，藉此將污穢、兇險等不吉利的東西消除。「打小人」雖然屬於民間習俗，但從中醫養生角度來看，卻又有另一種意思。「春天屬木，是大自然在經歷寒冬後，重新煥發生機的時份；而肝屬木，對應初春之氣。肝的功能主要是統率體內氣血的運行，若肝氣內鬱、無法舒展，就會令氣血運行不暢，導致氣滯、血瘀等病症，引致胃脹、胃口不佳、飲食不消化、大便不暢、女生月經失調、經痛、乳房脹痛等不適。」羅醫師解釋。

（圖片：joyaijia）

肝氣能否疏通與情緒健康息息相關，肝鬱者容易出現失眠、多惡夢，易煩燥生氣，甚至情緒抑鬱，所以打小人活動可助抒發內在的不滿情緒，於不損害他人的情況下，排解潛藏的抑鬱，以疏通肝氣。但羅醫師提醒，想自然調達肝氣和暢和氣血，最理想是凡事看開，以平常心面對生活上的起伏。此外亦可順應春氣多做伸展或輕柔的運動，如在公園和郊野散步等。

天氣乍暖還寒 呼吸系統較弱人士須多加注意 不宜生冷飲食

驚蟄前後的氣溫和濕度的轉變，加上花粉漸多會使過敏性體質人士、哮喘患者、體弱者特別容易感到不適。羅醫師指出，其實大多數呼吸系統疾病患者都是與肺相關，以鼻敏感為例，它主要是與肺寒或肺氣虛寒相關。

（圖片：lifeplus）

「『氣』有固攝津液的功能，當『氣強』時津液可以正常地在身體內循環；『氣弱』則會令津液易失固攝而流溢體外。所以，中醫學認為治理鼻敏感的方針，必須是調整體質，方可標本兼治。」羅醫師指出，治療鼻敏感一般採用綜合的治療方案，包括處方中藥、針灸、天灸等。透過治療加強「肺氣」，改善流鼻水的症狀，亦能減輕身體對致敏原的反應，預防接觸致敏原後的復發。不過，值得注意的是，肺氣虛寒型又可細分為不同證型，所以建議患者須就診專業醫師，方可準確地辨證論治。

羅醫師建議鼻敏感患者可於早午晚時段，按壓迎香、合谷、曲池、足三里、太衝等穴位約5至7分鐘，達至酸、脹、麻的感覺，都有助舒緩鼻敏感的不適症狀。「在初春食生冷食物或飲凍飲，容易影響初生發的陽氣，引發內伏的寒邪，所以有呼吸系統毛病的人士應避免生冷飲食，在清晨及深夜時應特別注意保暖。在天氣晴朗的時候，進行適量運動，可以舒展筋骨，有助抒發肝氣；同時可以提升肺氣，排除寒濕，強化體質，有助減少哮喘病發的機會。」

（圖片：heho）

簡單數招助風濕關節痛患者 舒緩痛症助入眠

此外，對於患有風濕和關節痛的人士來說，雷雨漸多的天氣會使他們的四肢常感到繃緊不適，無法伸展，可說是非常難過的季節。羅醫師解釋，患有風濕和關節痛的人，一般均有濕氣瘀積於關節處，屬於「內濕」；而對於氣候所帶來的潮濕，則屬「外濕」，所以在春季潮濕多雨時期，「內濕」與「外濕」相引，病情容易反覆加重。

羅醫師建議他們在這段時節要去濕健脾，日常可選取准山、蓮子、茨實、薏米、土茯苓、牛大力等中藥入饡，煲湯或煲水代茶飲用，同時亦應避免進食甜食、肥膩、生冷、濃味食物，以免增加脾胃運化的負擔，令內濕加重。

（圖片：pngegg）

另外，在潮濕的環境下，缺乏運動而令關節變得腫痛，所以在晴天時，到公園或郊外散步和曬太陽，進行適量運動，都有助排除體內寒濕，強化體質，令「正氣內存，邪不可干」。而在室內的環境，為保持良好的濕度，使用抽濕機都有一定幫助，尤其晚上睡覺前，以抽濕機降低睡房濕度，可有助安眠。最後，羅醫師笑稱，春季各行養生方法雖然是老生常談，但卻是永恆的真理。

羅秀清醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）