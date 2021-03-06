腎結石｜輸尿管藏結石腎功能剩50%！醫生驚嘆抽出「3管抹茶牛奶」

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-06 21:00

小小的泌尿道結石可能潛藏致命危機！台灣台中一名60歲婦人腰痠、疲倦症狀持續1個月，就醫後發現左側腎水腫、有泌尿道感染，起源於一顆1.5厘米的輸尿管結石，還合併嚴重腎水腫，抽血發現腎功能只剩50%，須緊急安排手術。但讓醫師訝異的是，開刀過程中竟抽出3管如「抹茶牛奶」的膿尿，讓他當場傻了，心一揪嘆「哀，完蛋了！」

▼腎結石知多啲（按圖👇👇👇）

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收治個案的台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑受訪時指出，該名60歲婦人近一個多月來常感覺腰痠、疲倦、小便顏色較深，此外無其他症狀，被家人帶往醫院診治發現左側有腎水腫，驗小便有泌尿道感染，卻沒有典型的頻尿、灼熱感。此外還從他院電腦斷層看出一顆1.5厘米左側上段輸尿管結石，合併嚴重腎水腫，抽血驚見腎功能變差僅剩50%。看完報告立即與家屬討論安排住院手術。

邱鴻傑接著說，術中替婦人打通輸尿管結石後，看到阻塞在腎臟的尿液「根本都是膿尿」著實嚇了一大跳，心想「哀，完蛋了！」趕緊將能抽的膿尿抽吸掉，因為這類患者容易在術後產生敗血性休克或其他併發症而死亡，很高機率須住進加護病房。雖然手術本身不困難，但術後他卻掛心著患者血壓會不會降低、會不會突然喘起來，甚至高燒不退的狀況。

按圖看3管如「抹茶牛奶」膿尿！👇👇👇

所幸婦人平安度過，很幸運地上述情況都沒有發生！邱鴻傑放下心中的大石頭：「有時候手術過後醫生的挑戰才剛剛要開始……。」但也並非所有患者都能如此幸運，若延後就醫，可能是發高燒，甚至敗血症從急診緊急入院，術後更有多到無法預期的併發症。因此他也呼籲，若家中有人喊著腰痠背痛一段時間，請別再以姿勢不良合理化。

邱鴻傑說，現代人飲食喜歡高油鹽、高糖，愛喝台式飲品、不愛喝水等習慣，都會增加泌尿道結石的發生機率。一旦出現血尿、不明原因腰痛及腹痛，反覆性泌尿道感染，極大可能有泌尿道結石，應儘速就醫，可避免遺憾發生。

同場加映：腎結石預防貼士👇👇👇

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