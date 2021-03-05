偏頭痛｜李蘊劇痛5日入院！肥胖轉季易病發10招紓緩少吃腸仔芝士

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-05 20:24

偏頭痛不少人都試過。藝人李蘊（Renee）早前在社交媒體便分享了自己偏頭痛的經歷，不僅痛足5日入院，更形容比生仔更痛。到底偏頭痛有什麼徵狀？哪種人屬高危？該如何預防？頭痛發作可以如何紓緩？

偏頭痛比生仔更痛？

香港組合Cream前成員李蘊（Renee）和丈夫婚後已移居廣州，早前在社交媒體分享自己頭痛入院的經歷，在照完電腦掃描後醫生診斷她為偏頭痛。

▼李蘊因頭痛了五日入院，無論打針食藥都無法止痛 （按圖👇👇👇）：

偏頭痛成因

偏頭痛的致病機制相當複雜，目前醫學界認為較支持的假設是「三叉神經血管理論」，頭痛最初是腦膜上血管被刺激而引起發炎反應，接著由三叉神經路徑傳到腦幹、視丘及大腦皮質，最後引發一連串的頭痛症狀。偏頭痛分為先天性和後天性，看看有哪些因素會導致偏頭痛吧！

▼偏頭痛成因 （按圖了解👇👇👇）：

+ 4 + 4 + 4

1）疾病因素

腦部疾病、頭部創傷都會引發偏頭痛，例如腦內有腫瘤、癌症，而血管位置亦是主因之一。若頭部曾有創傷，亦會留下容易偏頭痛的後遺症。

2）飲食習慣

酒精和咖啡因會令腦內分泌增加，因此常飲酒或常喝咖啡的人會更易患上偏頭痛。日常生活中若少飲水或攝取太多味精亦會令偏頭痛機率增加。

3）生活習慣

常常晚睡晚起的人要注意了，睡眠不足會令你更易患上偏頭痛。經常性挨夜、休息不足亦是偏頭痛的主因。

4）性別

偏頭痛通常在兒童或青少年時期就出現，而女性比男性更易患上偏頭痛。在全球人口中，女性的偏頭痛患者便有約18%，男性約6%。換言之每4名患者中，就有3名是女性。

5）荷爾蒙分泌

荷爾蒙分泌增加亦是偏頭痛主因。女性在月經前後特別容易出現偏頭痛，在經期過後便會消失。

6）轉天氣

轉天氣時出現的氣壓變化影響內耳和鼓膜，令大腦神經出現過激反應，導致一轉季就偏頭痛。

7）情緒因素

憂鬱、焦慮和壓力大會引發偏頭痛。想令頭痛舒緩，不如令自己先放鬆心情。

8）遺傳

明明生活習慣良好作息正常，但偏頭痛仍找上你？抱歉，先天性遺傳亦是偏頭痛主因。若父母其中一人患偏頭痛，子女出現偏頭痛的機率為46%；若父母兩人都有偏頭痛，子女的機率則提高至66％。先天性偏頭痛比較難根治，但可透過生活習慣預防，減低病發率。

9）肥胖

超重的人比瘦子更易患上偏頭痛。美國研究數據顯示，肥胖的人由於體內擁有較多脂肪，發炎物質亦相對增加，導致他們更易有偏頭痛。而身形高大的人由於腦血管循環較慢，亦易導致偏頭痛。

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▼偏頭痛的症狀判別 （按圖率先了解👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

偏頭痛徵狀

台灣腦神經內科醫師林志豪指，許多偏頭痛的患者約有2至3成會出現預兆性偏頭痛，意指頭痛來臨前，身體就會出現警訊。他說明，進入頭痛前會經歷2階段，分別為「前驅期」及「預兆期」。

前驅期：出現噁心、頭暈、想吐及打呵欠等症狀。

預兆期：前驅期後直接出現的病徵，包括看見閃光或視覺出現空間扭曲感、耳鳴、暈眩感，甚至聽不到聲音、對氣味異常敏感，甚至會不舒服；觸覺為皮膚有異物感，可能出現像被針紮的感覺。

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▼消除偏頭痛的10個小妙方 （按圖了解👇👇👇）：

+ 17 + 17 + 17

偏頭痛只能吃止痛藥嗎？

目前治療偏頭痛的方式，是按照次數來分辨，如果頭痛次數太頻繁，一個月超過4次，建議要用預防性治療，不只是頭痛時服用頭痛藥物而已，也要定期服用腦神經穩定劑，讓過度波動的腦神經安穩下來；如果頭痛次數一個月少於4次，可選擇頭痛時再服用藥物。不過止痛藥始終是藥物，不可太依賴食藥來解決頭痛問題，來試試以上10種小妙招，或下面介紹的5大穴位按摩吧。

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▼5大穴位紓緩偏頭痛（按圖了解👇👇👇）：

+ 8 + 8 + 8

▼偏頭痛三大食療：

+ 8 + 8 + 8

1）紅景天菊花枸杞茶

功效：清疏肝火，醒腦明目

材料：紅景天5克、菊花5克、枸杞子10克

做法：倒500毫升熱水，加蓋浸泡約5-10分鐘，悶約2分鐘即可飲用。

2）清震湯

功效：祛濕解鬱，清利頭目

材料：升麻10克、 蒼朮15克、荷葉1張、甘草5克

做法：將材料洗淨，倒入1.5-2升清水，大火煮滾後，以小火續煮45分鐘。

3）川芎白芷魚頭湯

功效：溫經散寒，通絡止痛

材料：川芎10克、白芷10克、天麻10克、魚頭1個、陳皮1至2片、薑2至3片

做法：將所有材料洗淨、魚頭及薑片汆水備用。加入所有材料，倒入1.5-2升清水，大火煮滾後，以小火續煮1個半小時。

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