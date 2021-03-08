低血壓｜氣喘頭暈視力差9大症狀　多飲水枕頭墊高瞓改善血壓低？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-08 11:00

目前WHO並無訂定低血壓的標準（Hypotension，或Low blood pressure），那麼血壓值多少才算低血壓？根據美國梅約診所（Mayo Clicnic）的資料，低血壓是指血壓下降至低於90/60mmHg ，也就是收縮壓（最高血壓）低於90mmHg，舒張壓（最低血壓）低於60mmHg。 低血壓是眾多疾病的一個表徵，且會影響個人健康，尤其對老年人特別明顯。不過低血壓通常能透過規律運動、避免久站，以及避免突然從躺姿或坐姿起身，也就是所謂的姿勢性低血壓（Postural hypotension/ Orthostatic hypotension）改善。 文：Jenny Hung 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

低血壓有多常見？

任何人都可能有低血壓，但在老人、孕婦，以及有規律運動習慣的健康人士身上特別常見。不過低血壓的發生機率可以透過控制風險因素降低，詳細方法請諮詢醫生。

什麼時候該看醫生？

若長期以來，血壓的數值都偏低，但沒有出現不適症狀，則代表身體沒有嚴重的問題；因為像有運動習慣的健康人士，通常都會有比較低的血壓。就算有輕微頭暈的症狀，只要不影響生活作息，就沒有大礙，不過還是可以就醫檢查，確認身體沒有潛藏的疾病。此外，一定需要就醫的低血壓狀況如下：

- 若血壓是突然降低的，因為有可能影響重要器官的血液供應。 - 有頭重腳輕之感或頭暈，覺得自己若站著超過五秒就會昏倒。 - 心悸 - 視線模糊、噁心、身體發熱、飆汗。

低血壓的症狀

當輸送至腦部的血流量降低，就會產生低血壓的現象，可能的常見症狀如下。症狀因人而異，如有其他異常症狀，請諮詢醫生。

+ 4 + 4 + 4

- 感到頭重腳輕，或頭暈。 - 暈厥、昏倒。 - 注意力下降。 - 視力模糊。 - 噁心。 - 皮膚濕冷。 - 呼吸急促、短淺。 - 疲倦。 - 口渴。

低血壓的原因

可能造成低血壓的原因很多，如下：

- 懷孕 。 - 肝病 。 - 熱衰竭或中暑。 - 脫水：動脈中體液不足，有可能是脫水引起的。而造成脫水的原因，包括水分攝取不足、有嚴重嘔吐或腹瀉，以及過度流汗，例如激烈運動過後。 - 藥物：服用非處方籤藥物，或服用治療高血壓（Hypertension）、抑鬱症（Depression）和柏金遜症的藥物。 - 神經或荷爾蒙失調：控制血管的神經和荷爾蒙失調，可能是因為甲狀腺出問題，或是糖尿病（Diabetes）、低血糖（Hypoglycemia）或柏金遜症（Parkinson’s disease）併發症狀。 - 心臟問題：心臟跳動的力量不夠，或心臟衰竭、心律不整等。

如果低血壓是突然發生的，則有可能是以下原因：

1. 失血過多 2. 體溫下降或上升 3. 心肌問題造成的心臟衰竭 4. 敗血症（Sepsis） 5. 因上吐下瀉或發燒而嚴重脫水 6. 身體受藥物或酒精影響 7. 嚴重過敏，或撐過敏性休克（Anaphylaxis）

低血壓的風險因素

- 老化：在65歲的人當中，約有10~20%的人有低血壓。可能是因為血流量會隨著年齡減少，但血管中的堆積物卻會逐漸增加的緣故。 - 某些藥物會增加服用者罹患低血壓的風險，例如利尿劑、硝酸鹽，和血管舒張劑。 - 水分流失，如上吐下瀉、液體攝取不足、發燒等等。 - 有心臟衰竭、糖尿病、酗酒，或癌症的病史。 - 有柏金遜症、周圍神經病變，或自主神經機能障礙，例如瞳孔反應異常。

血壓數值知多啲 （按圖了解）

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低血壓的診斷與治療

以下資訊並非醫療診斷，想要有進一步的資訊，請隨時諮詢醫生。

如何診斷低血壓？

若出些不適症狀，醫療人員會為您做一些測試，以確認病因是否為低血壓，如下：

最常見的測試方式，是在患者坐著或躺著時測量血壓和脈搏，然後待患者起身，再測量一次。

透過血液檢查檢測紅血球的數量，醫療人員就能判斷低血壓的病因是否為貧血，並確認患者體內的水分和化學平衡是否正常。

醫療人員也會檢查患者的心臟，是否有在正常運作。

如何治療低血壓？

只有輕微頭暈症狀或無症狀的低血壓，通常是不需要治療的。但如果患者的低血壓是由藥物造成的，醫生會未患者更換藥物。此外，依症狀和年齡的不同，醫生也會儘可能找出病因，並對症下藥。醫生可能會請患者配合以下療法：

- 增加飲食中的鹽分攝取：此方法操作不當有恐造成心臟衰竭，特別是年紀較大的人風險較高，因此使用此方前請諮詢醫生。 - 多喝水：這是為了增加體內的血液量，並改善脫水的現象。 - 服用藥物：適合姿勢性低血壓。

低血壓的生活調整和輔助療法

以下這些方法可以幫助改善低血壓：

- 站起來的時候動作不要太快，讓身體有時間適應，尤其是剛睡醒時。建議早上起床的時候可以先坐一下，再讓雙腿慢慢沿著床緣著地，並繼續多坐一下。準備起身的時候，請扶著穩固的東西，避免突然頭暈。 - 避免在大熱天會消耗很多體力的活動，例如跑步、爬山等等。 - 隨時保持水分充足，天氣炎熱時尤是。 - 把枕頭墊高，或讓床頭傾斜，讓睡覺時頭部處於比心臟微高的位置。 - 穿壓力褲襪，可以延伸到腹部的款式最好。 - 避免飲酒過量。

如低血壓狀況持續未改善，請諮詢醫生，找出原因和最合適的治療方法。

▼量血壓也分左右手！左右手的上壓相差愈大，血管阻塞風險愈高。（按圖 👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：低血壓怎麼辦？一次看懂低血壓的原因、標準、症狀與治療】