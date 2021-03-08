泌尿健康｜來不及走到廁所就尿出來？5類尿失禁造成原因一文看清

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-08 17:02

尿失禁（Urinary Incontinence）是一種症狀，有許多疾病會導致其發生。根據國際尿控協會（International Continence Society）的資料，尿失禁的定義為下泌尿道功能障礙，無法經意識控制而漏尿，是可被察覺的，會造成個人社交或衛生方面的困擾。一說到尿失禁，許多人會直接聯想到老人，但其實尿失禁可能發生在各個族群，本文將詳細帶你認識尿失禁。 文：徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師吳振宇／Hello醫師

人體控制尿的機制

人體的下泌尿道包括膀胱、內括約肌、尿道、外括約肌及骨盆肌筋膜等結構，當膀胱儲存尿液時，膀胱的逼尿肌在乙型交感神經接受體（β Adrenergic receptors）的作用下維持放鬆，且內括約肌在甲型交感神經接受體（α Adrenergic receptors）的作用下收縮，中樞神經系統也會協調兩者，達到儲存尿液的作用。

而「排尿」動作必須結合神經系統與膀胱、尿道、骨盆肌肉等，才能順利完成。當人想要排尿時，人的意識會控制外括約肌放鬆，搭配副交感神經，幫助調控膀胱的逼尿肌收縮，如此一來，膀胱就會排空尿液。

不論是在儲尿或排尿階段，只要這一連串的任何一個環節出錯，就可能導致排尿控制出現功能障礙，發生尿失禁的現象。

▼尿失禁常見原因（按圖👇👇👇）

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造成尿失禁的原因很多，可以先大致分成暫時性尿失禁和長期的尿失禁。

暫時性尿失禁

指的是因為飲食、藥物或其他醫學狀況刺激膀胱，讓你一直跑廁所。有些飲食有類似利尿劑的作用，如：

飲食：咖啡因、含酒精或無酒精飲料、氣泡水、甜味劑、禾力、辣椒和柑橘類水果。 藥物：治療心臟疾病或高血壓的藥物、鎮定劑或肌肉鬆弛劑。 其他醫學狀況：泌尿道感染（Urinary tract infection，簡稱UTI）、便秘（Constipation）、譫妄症（Delirium）或萎縮性陰道炎（Atrophic vaginitis）。

長期的尿失禁

長期的尿失禁可能是因為較嚴重的疾病，或是身體狀況改變所引起的，例如：

- 懷孕 - 生產 - 年紀漸長 - 更年期（Menopause） - 動過子宮切除術 - 攝護腺肥大（Enlarged prostate，或稱前列腺腫大） - 攝護腺癌（Prostate cancer，又稱前列腺癌） - 尿路結石 - 神經失調

尿失禁高風險族群

可能會增加尿失禁的風險包含：

性別：女性較男性尿道短，容易有尿失禁的狀況。

年紀：年紀愈大，膀胱和尿道的肌肉就會愈鬆弛，增加尿失禁的風險。

過重：過重會增加對膀胱的壓力，也會壓到周邊的肌肉，過重的人就可能在打噴嚏或咳嗽的時候漏尿。

抽煙：煙草會增加尿失禁的風險。

家族病史：如果近親有尿失禁的狀況，特別是急迫性尿失禁，則會有較高的機率會有尿失禁的情況。

其他疾病：糖尿病（Diabetes）或神經系統疾病（Neurological disease）也都可能增加尿失禁的風險。

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尿失禁分類與症狀

尿失禁大致可以分成五個種類，造成原因也不盡相同：

1. 應力性尿失禁（Stress incontinence）：在腹部壓力增加時，例如咳嗽、打噴嚏、提重物、運動時，患者會不自主地排出尿液。

致病原因包含：

- 患者因為老化、多產或手術等原因，造成骨盆肌肉及支撐構造無力。 - 肥胖、懷孕時的子宮變大等因素，造成腹腔內壓力增加。

2. 急迫性尿失禁（Urge incontinence）：患者在感覺到強烈的尿意後，短暫的時間內，尿液即不自主地流出，且有尿急、頻尿和夜尿等症狀。致病原因如：

- 大腦皮質無法控制逼尿肌收縮，如中風（Stroke）、癡呆、腦瘤、薦骨以上脊髓病變。 - 膀胱過度受刺激：如膀胱過動症、膀胱炎（Cystitis）、膀胱腫瘤等。 - 長期插尿管造成膀胱容積變小。 - 攝取大量咖啡因、酒精或液體而導致急迫性尿失禁。

3. 滿溢性尿失禁（Overflow incontinence）：膀胱過度飽漲而不自主的漏出尿液。主因為神經傳導路徑的損傷，造成膀胱功能異常，稱之為神經性膀胱。患者會有頻尿、尿急、排尿困難、尿流無力和排尿不乾淨的症狀。致病原因如：尿道狹窄、攝護腺肥大造成的膀胱出口阻塞。

4. 功能性尿失禁（Functional incontinence）：因行動不便、老年癡呆、意識不正常之因素，在不當的時間與地點不能控制地排出尿液，或來不及到達廁所而形成尿失禁。

5. 混合型尿失禁（Mixed incontinence）：存在兩種或兩種以上尿失禁類型的症狀。

尿失禁併發症

可別以為尿失禁只會影響排尿，尿失禁也可能會引起其他併發症，如：

- 皮膚問題：尿失禁會造成皮膚紅癢、起水泡或潰瘍，甚至皮膚感染。 - 泌尿道感染：尿失禁可能引發重複泌尿道感染。 - 心理層面：尿失禁很可能會對心理方面造成影響，比如自卑、憂鬱等，甚至會影響到人際和社交關係。

尿失禁診斷方式

醫師可能會先問診，包含詢問患者過去的病史、目前使用的藥物、有無出現尿失禁的症狀等。並觀察病患的排尿日誌，如飲水量、漏尿量、失禁發生時機等。醫師也會透過理學檢查和實驗室檢測，診斷患者是否是尿失禁，也可以排除是否為其他泌尿系統的問題。

- 理學檢查：包括心智身體狀況及神經泌尿系統檢查，評估病患的運動、感覺神經機能及神經反射等，也可能會進行排尿後餘尿檢測（Post-void residual urine，簡稱PVR）。 - 實驗室檢測：尿液檢查、膀胱鏡檢、尿動力學檢查、護墊測漏試驗。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：來不及到廁所就尿出來？尿失禁種類與定義】