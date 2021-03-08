醫師Easy三八婦女節限定福利！寵愛女性　送過百份人氣好禮

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-08 15:48

每逢「三八國際婦女節」到來，為了表揚女性的成就、以及於不同領域作出的貢獻，全球各地都會開展一連串的慶祝活動。都市女生身兼多職，為家庭、工作奔波，在辛勞之餘亦要好好寵愛自己，亦要注意身體狀況，日常多進行適當保養。

為了祝賀「婦女節」，醫師Easy會於3月期間舉辦不同小活動，送出超過一百份與美妝、母嬰、保健養生相關的精選人氣好禮。女性體檢套餐亦會以優惠價發售！立即下載醫師Easy手機應用程式，登記成為新會員，獨享限定福利。

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第一激！「婦女節」的重新定義

「國際婦女節」本想喚起大眾對性別平等的關注，消除對女性的歧視。但各人對「婦女」所代表的年齡層都有不同解釋，如果可以將「三八婦女節」重新命名及定義，你會有何提議？原因又是什麼？

醫師Easy 誠邀您為「婦女節」重新定義！於3月8至17日期間，到醫師Easy Facebook 專頁參加遊戲，即有機會獲得保健養生好禮。

參加者必須下載醫師Easy應用程式及登記成為會員，讚好醫師Easy Facebook專頁，在指定的帖文提交答案，標籤三個朋友後再公開分享帖文。醫師Easy 會挑選出50個最切合主題、具創意的留言，隨機送出由「養生一族」贊助的熱門燉品其中一款（陳皮冰糖燉檸檬／皇牌．檸檬薑／黑糖．檸檬薑），去濕驅寒之餘，更有清熱潤喉清肺的功效。

（陳皮冰糖燉檸檬，價值$138；皇牌．檸檬薑，價值$148；黑糖．檸檬薑，價值$158。）

養生一族運用古法天然傳統工藝製作燉品，並無任何添加劑或防腐劑，全程香港製造，是真正老少皆宜的本土味道。

上述三款燉品主要採用新鮮西西里檸檬，酸味適中不苦澀，富含維他命之餘，亦開胃醒脾。用料搭配不同，功效亦不同。

陳皮冰糖燉檸檬：適合任何人士食用，止咳化痰、潤肺健肺、增強免疫力及舒緩氣管敏感。

皇牌．檸檬薑：適合容易上火人士食用，去濕驅寒，改善經痛。

黑糖．檸檬薑：適合寒底人士食用，補血補氣補鈣，改善手腳冰冷。

除了第一輪獎賞之外，還有多重精彩禮遇將連環送出，敬請期待第二波的激賞！詳情請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，密切留意最新資訊！

其他豐富禮品包括（陸續更新）：

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*活動完結後，得獎者須按得獎電郵所列之指定時間、地點領取禮品，逾時恕不受理。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*