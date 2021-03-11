多囊卵巢症｜愛汽水1年來經5次難受孕！改善4症狀先減重吃菠菜蛋

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-03-11 12:50

經期不準、月經遲來等月經失調問題很常見，但如果更有長暗瘡、體毛多等症狀便可能與多囊卵巢綜合症有關。經常吃甜食可能是造成多囊卵巢綜合症的元兇之一，日常生活多吃什麼可預防及改善？又要戒吃什麼？ 撰文：澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）

不少調理經期的客人都是多囊卵巢綜合症（Polycystic Ovary Syndrome, PCOS）的患者，她們常常都受不規律經期、停經、體重上升、不孕等症狀困擾。

性治療師Aline P. Zoldbrod直言女性在高潮期間，骨盆肌肉會收縮，這會舒緩因月經引起的骨盆肌肉疼痛及痙攣。（《當你沉睡時》劇照）

約年半前有位計劃懷孕的客人來作營養諮詢，因患有多囊卵巢綜合症，經期從來都不準確，以致難懷孕。最近三年更因體重攀升，來經次數由一年8次下跌至5次。她曾服用不同的營養補充品和中西藥，但都無法增加一年的來經次數，自行減重亦不成功。我最記得她最愛食甜，芝士蛋糕、雪糕、波子汽水和曲奇餅都是她的最愛，頭兩次諮詢，更因為我建議減少飲汽水的次數而落淚。

大部分多囊卵巢綜合症客人都十分嗜甜，這都是與此病息息相關。要管理多囊卵巢綜合症症狀的確不容易，需下不少功夫調整飲食，管理體重和調整胃口荷爾蒙。

多囊卵巢綜合症（PCOS）是什麼？

多囊卵巢綜合症患者因身體分泌過量的雄激素，導致荷爾蒙失衝，誘發卵巢生長多個囊腫，但醫學界暫時也沒有確實找出多囊卵巢綜合症的成因。

▼多囊卵巢綜合症常見症狀：（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

肥胖與多囊卵巢惡性循環

胰島素是胰臟分泌的荷爾蒙，負責把血液中的葡萄糖帶入細胞。如身體不能夠分泌足夠的胰島素，便會出現高血糖的問題。但如你對胰島素有抵抗性，身體便會嘗試分泌更多的胰島素，來平衝血糖。換言之，由於患者的身體對胰島素有抵抗性，胰島素亦會高於正常水平。

高胰島素會導致卵巢分泌更多的雄性荷爾蒙，如睾丸酮，增加肥胖機會。除此以外，過量的胰島素亦會刺激進食甜食或豐富澱粉的食物的慾望。過度攝取高糖粉和澱粉的食物亦會增加體脂，過量體脂會導致身體出現胰島素抵抗性，而此抵抗性亦會令減肥變得困難，此惡性循環是患者常遇到減不了肥的原因。

但透過控制飲食和生活習慣可以改善多囊卵巢綜合症的症狀和減少其他疾病的風險。

如何改善飲食？

增加飲食中的纖維量、不肥膩的蛋白質、富有抗氧化成分的食物，都有助改善及預防症狀。

▼高纖維量的食物：（按圖👇👇👇）

▼不肥膩蛋白質的食物：（按圖👇👇👇）

▼富抗氧化成分的食物：（按圖👇👇👇）

反之，應限制或避免進食精製碳水化合物、誘發炎症的食物，包括精製碳水化合物。

精製碳水化合物：如白麵包、蛋糕、曲奇、餅乾和含糖飲料

誘發炎症的食物：如加工肉類、炸物、醃製肉類

好好管理多囊卵巢綜合症的症狀雖然不容易，但並非不可能，改善飲食及生活習慣不但可紓緩症狀，更可大大改善心情。文章一開始提及不肯放棄甜食的客人，我們用了數個月逐步減糖，把主餐中的精製碳水化合物轉為高纖碳水化合物食物才能控制胃口，體脂亦慢慢回落，半年後經期約一個半月一次，心情亦比從前好多了。

如你因為你的症狀須限制飲食時，感到壓力不要獨自承受，可以諮詢你的註冊營養師計劃一個最合適你的飲食建議。

澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）（撰稿人授權提供）

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