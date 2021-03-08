風癩｜《東張西望》利穎怡生風癩停工！4食療生薑止痕冷或熱敷？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-08 14:47

生風癩春天最易出現？TVB《東張西望》主持利穎怡日前（3月5日）在IG限時動態貼出2張雙腿長滿紅疹的照片，指生風癩已逾12小時，全身和臉上也有，因此宣布暫時停工。春天是否較易生風癩？生風癩又有什麼食療和穴位有助止痕和改善？

風癩的出現，利穎怡懷疑是因藥物敏感導致，令雙腿長滿紅疹，但醫生最後證實不是因藥物過敏所致。

▼利穎怡生風癩情況：（按圖 👇👇👇）

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風癩症狀

風癩即蕁麻疹（又稱風疹）很常見，是一種皮膚過敏反應，並不會傳染。註冊中醫師潘咨遐指風癲發病時間快，常見於轉季、初春和初秋，遇風時易發作，與環境溫度及濕度變化有關。常見的風癩發作的症狀有痕癢、出紅疹等。

▼生風癩的常見症狀：（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

生風癩5大成因

中醫認為，生風癩有5大成因，根據不同成因和症狀，治療方法與食療亦各異。

1. 風寒束表：常吹冷氣、食生冷食物

症狀：風疹多為淡紅、白色或接近皮膚正常顏色；遇寒加重，得暖則輕，常於冬季發作

成因：多因常吹冷氣或進食生冷食物，致風邪進入身體，氣血不能正常運作

改善方法：禁食油膩過重的食物、發作時多用清水洗澡，少用肥皂

▼改善食療：生薑紅糖水（按圖 👇👇👇）

2. 風熱相搏：吃發物如牛羊肉、海鮮

症狀：風疹多偏紅，皮疹灼熱，瘙癢較劇烈；發病較急、遇熱加重，常於夏季發作

成因：多因進食發物，如牛肉、羊肉、海鮮等，引致皮膚過敏

改善方法：尤其在春、夏季避免暴曬、多穿寬鬆和透氣的衣物、多吃清淡和易消化食物

▼改善食療：冬瓜瘦肉湯（按圖 👇👇👇）

3. 腸胃濕熱：吃濕熱食物，如煎炸辛辣

症狀：風疹淡紅或接近膚色；常伴隨胃脘不適或腹瀉、噁心嘔吐、食欲不振

成因：多因進食濕熱食物，如海鮮、 牛羊肉、煎炸辛辣、喝酒等

改善方法：多吃粗纖維食物以防便秘、多吃清淡和易消化食物；忌吃辛辣、煙酒等刺激性食物、肥膩食物和暴飲暴食

▼改善食療：綠豆赤小豆糖水（按圖 👇👇👇）

4. 氣血兩虛：先天體質虛弱

症狀：風疹淡紅或與膚色相同、皮疹反復發作， 或勞累後加重；常伴隨頭暈、神疲乏力、面色白

成因：多因大病久病，或失血過多，或先天體質虛弱

改善方法：進行適量運動

▼改善食療：黨參大棗湯（按圖 👇👇👇）

5. 血虛風燥：過勞、熬夜

症狀：病程較長，易反覆發作、每當氣候轉變、午後及夜間，病情便惡化；更會出現手心發熱、煩躁、倦怠等症狀；女性居多，一般有月經量少、皮膚乾燥等症狀

成因：多因過勞、熬夜、大病、久病、長期病患者、產後、失血過多或慢性出血等

改善方法：需要向中醫師諮詢

不少人會因痕癢去搔癢風癩皮膚，十分容易弄傷皮膚。（septiansimon／unsplash）

▼另外，如果痕癢難耐，可試試按以下三個止癢穴位（按圖 👇👇👇）

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止癢應熱敷或冷敷？

如想止痕，應選擇冷敷，熱敷只會弄巧反拙，熱敷會令血管緊張，使皮疹更瘙癢。患者可在皮疹局部冰敷，能在短時間內紓緩痕癢。

注意：每次冰敷時間以10分鐘為限，並使用乾淨的毛巾包裹冰塊

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