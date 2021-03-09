靜電原因｜缺氧心肺功能差易生靜電4大警號　保濕多喝水4招免電到

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-03-09 17:21

小強素有「發電王」之稱，不是他有勾魂眼或魅力十足，而是到了冬天，就經常自體發電，在換衣服、與人擦肩而過，或是碰到車門或門把時，突然靜電發作劈啪作響，身體手掌隱隱作痛。

▼靜電可能代表身體有這些問題👇👇👇

台灣書田診所家醫科主治醫師康宏銘指出，靜電是一種警訊，可能代表著身體太勞累，長期處於缺氧狀態，或是心肺循環不良，以致周邊堆積過多的乳酸及二氧化碳，才會導致靜電困擾。

一般來說，當電氣未能在自然環境中正常循環，換衣服時，身體負電荷被帶走，只留下了正電荷，如果又碰到金屬物品時負電荷，就會觸發了放電反應。此外，2個發電王碰在一起，一握手也可能容易產生靜電。此外，秋冬也容易發生靜電，主要是因為靜電好發於濕度20%以下、溫度20度以下等環境，等於是又乾又冷之際，所以有人在秋冬季節至美國或歐洲旅遊，就常被電得哇哇叫。

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減靜電產生方法

康宏銘說，目前醫學文獻對於「發電王」族群的相關研究並不多，但門診確實發現有人天生帶有「靜電」體質，只能從生活起居上多加注意，降低靜電發生頻率。例如，多注意皮膚保濕，多喝水、擦乳液，以及護手霜，如果居家環境或是辦公室較為乾燥，則可使用加濕器，藉此減少因為乾燥而產生的靜電。

如果靜電頻率太多，可能是心肺循環太差所致，康宏銘提醒「發電王」族群，應多加留意自己身體，或到醫療院所接受進一步檢查。

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