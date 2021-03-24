塵蟎黑點｜最多塵蟎黑點是棉被255倍！點阻塵蟎復活防哮喘氣管炎?

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-03-24 21:00

塵蟎是大部分家居都有的問題，細小的塵蟎單靠肉眼無法看到，亦難以消滅，卻會導致我們敏感，或誘發哮喘，更嚴重的甚至會過敏性休克。當大家都以為棉被正是塵蟎最佳的溫床時，原來還有令它更愛躲藏的地方！日本節目《林修の今でしょ！講座》調查發現，最嚴重的地方每平方米可發現多過2萬隻塵蟎！

塵蟎是什麼？

塵蟎其實是蜘蛛及壁蝨的親戚，牠們需要一個隱蔽的居住地方，靠進食我們身體脫落的皮屑、污垢等有機物維生。牠們怕光，而且不利在高溫的環境成長，在超過攝氏50度的環境約20分鐘就會死亡。若放任不理，或會成為敏感或是哮喘的誘因，嚴重的話有可能導致過敏性休克，需用人工呼吸器。（按圖了解塵蟎更多👇👇👇）

雖然肉眼無法見到，但在顯微鏡下其實是有辦法分辨一隻塵蟎到底死了多久，放大後可以見到，剛剛死去的塵蟎身體依然飽滿，呈奶白色（右）；死去一段時間的塵蟎，身體會乾掉，外殼呈深色（左）。（節目截圖）

日本健康節目《林修の今でしょ！講座》請來了為研究會在家中培養塵蟎的滅蟎博士白井秀治先生講解家中的塵蟎問題。這集節目組會到訪100戶家庭，選出100個似乎會有塵蟎的地方，搜集灰塵樣本，再請專家以人手計算塵蟎數量，選出5個塵蟎黑點，再以數據的平均值列出危險程度的排名，令人驚訝的是，調查發現有個地方比棉被嚴重得多。

日本健康節目《林修の今でしょ！講座》請來為了方便研究，甚至會刻意在家中培養塵蟎的滅蟎博士白井秀治先生講解家中的塵蟎問題。（節目截圖）

▼日本節目《林修の今でしょ！講座》調查了100戶家庭，從屋中選出了100個地方搜集灰塵樣本，讓專家以人手計算塵蟎數量，選出了5個塵蟎黑點，再以數據的平均值列出排名（按圖查看黑點 👇👇👇）

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第5位：地板之間的隙縫

100戶家庭中，附最多塵蟎的家中每平方米有16隻，反觀乾淨的家中只有3隻。表面平滑的地面看似沒有讓塵蟎居住的地方，但其實地板之間的隙縫會積聚灰塵，成為塵蟎的食糧。因此要判斷房間哪裡最多塵蟎，可以留意自己經常坐下的地方，比如是梳化附近的地板。

第4位：睡房的棉被

相信大家都會認為棉被會是發現最多塵蟎的地方，但節目組是次的調查發現，有其他地方的情況比棉被更為嚴重。在有好好打掃的家庭的棉被中發現，每平方米的範圍僅有3隻塵蟎，但在嚴重的家庭，則發現多達107隻塵蟎。

睡眠的時候徘徊在嘴邊的塵蟎屍骸、糞便等數量，比起在客廳，多出8至10倍，亦代表棉被中的塵蟎更易被吸入體內。而每當棉被被翻弄一次，當中的塵蟎排泄物就會四散一次，可以想像自己是在塵蟎的糞便中睡覺。

吸入塵蟎的話，有可能會導致氣管敏感而發炎，氣管發炎就會因為腫脹而變得狹窄，再加上周邊附有痰，患者會感到呼吸困難，部分更會因此哮喘發作，以致要經急症入院，嚴重的話還需用人工呼吸器。

▼氣管敏感、哮喘是什麼？（按圖 👇👇👇）

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第3位：廚房的食品櫃

在是次的調查中，最嚴重的個案塵蟎數量多達27280隻每平方米，反觀最少是沒有塵蟎。

兩者有如此龐大的差距，主要的差別在於有沒有在食品櫃中儲存麵粉。對於塵蟎而言，麵粉都是食糧，只要維持室溫和一定的濕度，塵蟎就能夠在麵粉中大量繁殖。粉塵蟎（又稱：美洲室塵蟎），正是經常在粉類製品中發現的塵蟎。

若然在不察覺的情況下，長年累月下大量進食了塵蟎，有可能由於敏感而引起過敏性休克。即使是經過加熱，在塵蟎中引起敏感的蛋白質依然存在，因此絕對不能夠一心想着有加熱就掉以輕心。

▼同場加映：下列是常見的塵蟎過敏症狀（立即按圖瀏覽👇👇👇）

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第2位：地毯

在100個家庭中，最多能夠在地毯發現66隻塵蟎，而少的家庭，則發現有3隻。塵蟎比起光明的地方，更喜歡避到黑暗之中，當塵蟎潛藏到地毯深處，即使是用吸塵機也無法吸走，再加上牠們的爪子能夠抓住地毯的毛，要吸走牠們就難上加難了。

塵蟎有8隻腳，腳的末端成鋸齒形，方們牠們抓住物件依附。（節目截圖）

第1位：榻榻米

在最多塵蟎的家庭中，發現每平方米的榻榻米所附有的塵蟎數量多達224隻，即使是少的家庭，都有39隻。因為榻榻米本身就會吸收空氣中的水分，若然再在此之上再放置物件或者鋪上棉被之類，對塵蟎而言可謂是良好的繁殖環境。

因此要減少塵蟎數量，就必須要注意榻榻米的乾爽，盡量避免放置任何物件於榻榻米之上。雖然單單是乾燥並不能完全殺死塵蟎，但隨着濕度降低，塵蟎都會變乾，活動能力會開始減弱，只要一直維持乾燥，塵蟎就會被抽乾而死亡，但在此之前，途中如果濕度再次提升，塵蟎則會復活，因此維持乾燥是滅蟎的要點。

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▼原來曬被和拍打棉被無效除蟎！ （點擊下圖認清打掃盲點及學習如何徹底除蟎？👇👇👇）

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▼同場加映：浴室其實滿佈細菌，不過有很多地方卻容易令人忽略，分分鐘是細菌黑點！（按圖 👇👇👇）

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（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）