脫髮｜米水洗髮光滑防打結？名緩Kim Kardashian讚好專家則話....

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-14 04:13

脫髮愈來愈常見，坊間有不少防脫髮及護髮偏方，有美國名媛Kourtney Kardashian（葛妮卡戴珊）和Kim Kardashian（金卡戴珊）提出自己用米水洗髮助頭髮生長，當作護髮秘方。米水洗髮有效？洗髮步驟應是怎樣？還有什麼護髮和防脫髮食物？

米水挑戰

美國荷里活名媛Kim Kardashian（金卡戴珊）的家姐Kourtney Kardashian（葛妮卡戴珊）在其創辦的網站POOSH分享，她向Kim Kardashian（金卡戴珊）學習用米水洗髮，謂有助促進頭髮生長。「#ricewaterchallenge（米水挑戰）」隨即成熱話，不少人都在TikTok出貼文教觀眾米水洗髮。

Kourtney Kardashian（葛妮卡戴珊）指，用米水洗髮的人頭髮明顯增厚和生長得更好。

▼米水洗髮教學：（按圖👇👇👇）

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米水洗髮真的可護髮？

《Ｗomen's health》雜誌訪問了一名皮膚科醫學博士，她指理論上，米水的確含維他命、礦物質和荷爾蒙肌醇，有助頭髮變得光滑、飽滿，並減少打結。

▼米水成分對頭髮的益處：（按圖👇👇👇）

雖然理論上米水成分具有養髮功效，但暫時亦沒有具體科學證據可證實米水對頭髮有以上好處。如果你仍想試用米水洗髮，可参考皮膚科醫學博士的建議：

1. 米水洗髮會有殘留物堆積的風險，可使頭髮看起來黯淡無光。因此，洗米時洗得更仔細，確保沒有雜質

2. 每周洗一次為宜，避免潛在的殘留物積聚

3. 可使用空的噴霧瓶或洗髮水瓶，將米水倒入，方便使用

日常的頭髮護理十分重要，若護理不善有機會導致脫髮或斷髮。（ericklarregui/unsplash）

護髮須知

在頭髮未受損前，好好打理頭髮是最佳護髮時機，但常戴帽、用電髮夾、染髮會很傷髮？有什麼損害髮絲的行為要避免？有什麼日常護髮的須知要識？

▼護髮法則Q&A：（按圖👇👇👇）

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▼日常護髮須知：（按圖👇👇👇）

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幫助頭髮生長其實最好的方式，就是獲得充足的營養，可多攝取富含蛋白質、脂肪、鐵、鋅、維他命的食物，令頭髮獲得足夠養分！

▼天然護髮食物：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：米水洗髮並非預防和醫治脫髮的方法，如想解決脫髮問題應先知道脫髮成因，才可對症下藥！（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：防脫髮食療（按圖👇👇👇）

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