甲狀腺癌完成治療仍需監察　小心碘難治性分化型甲狀腺癌

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-12 11:00

甲狀腺癌新增個案持續上升

根據香港癌症資料統計中心2018年的數據，甲狀腺癌新增個案首次突破1,000宗，達1,037宗，也發現甲狀腺癌是其中一種新增個案有上升趨勢的癌症，與2017年比較上升了17.3%。 事實上，全球的甲狀腺癌個案似乎也有上升的趨勢，估計這現象與近年越來越多大眾接受造影檢查，以致發現了不少早期、無症狀的甲狀腺癌有密切關係。

內科腫瘤科專科醫生馬天慧醫生表示：「甲狀腺癌大致可分為分化型及非分化型兩大類，而其中約佔九成以上的個案屬於分化型。一般情況而言，放射碘治療是治療分化型甲狀腺癌的重要方案之一，這是由於甲狀腺組織特別吸收碘質，故此對殺滅甲狀腺癌細胞非常有效。」

內科腫瘤科專科醫生馬天慧醫生指出，放射碘治療是治療分化型甲狀腺癌的重要方案之一，能有效殺滅甲狀腺癌細胞。

碘難治性分化型甲狀腺癌惡性高

儘管甲狀腺癌是其中一種治癒率頗高的癌症，不過並不代表病人在完成治療後便可掉以輕心。醫學界發現，有大約少於百分之五的分化型甲狀腺癌患者，在完成放射碘治療後反應不太理想，病情有機會出現惡化。

馬天慧醫生解釋，這是由於分化型甲狀腺癌患者的癌細胞不吸收放射碘，或完成治療後，仍未能令腫瘤消失，甚至出現腫瘤增大或擴散的情況。這些個案稱為碘難治性分化型甲狀腺癌 (radioiodine-refractory differentiated thyroid cancer, RRDTC) 。事實上，RRDTC的惡性較高，令病人的存活時間相對較短。過往，RRDTC患者會再接受化療，但效果未如理想。

及早發現以標靶藥治理

近年醫學界研發出酪氨酸激酶抑制劑 (tyrosine kinase inhibitor) 標靶藥物，能同時針對多重靶點 (包括VEGFR 和FGFR)，以阻截腫瘤的訊號傳導和血管生成，從而達到控制癌症病情的效果。臨床數字顯示它能延長患者的無惡化存活期，且腫瘤對此類藥物的反應率也較高。

馬天慧醫生建議，倘若RRDTC患者能夠早在病徵出現之先便開始用藥，一般可獲得較理想的療效。故此分化型甲狀腺癌患者完成放射碘治療後，建議繼續接受定期監察，倘若發現腫瘤數目增多、增大，或者在短時間內病情出現惡化的話，也可及時作出跟進及治理。