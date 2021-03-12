食藥禁忌｜高血壓藥菠菜忌同食？記住6大藥物禁忌免損肝血流不止

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-12 17:02

大多數的人只知道在服用中藥時，有些食物需特別忌口，但你可知道，其實在服用西藥時，有些食物也是要加以忌口；此外，有些藥物更是不可同時服用。

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1、深綠色食物、銀杏

不宜併用藥物：抗凝血藥

銀杏因為會抑制血小板之凝血因子（PAF），如果與抗凝血劑併用，會增強抗凝血藥物的藥效，進而增加出血風險。

糖尿病、高血壓、心肌梗塞等患者服用的藥物可能含有抗凝血劑，如果同時吃了含有高維他命K的菠菜、西蘭花等綠黃色蔬菜，會削弱抗凝血劑的藥效，易使血栓形成。

2、肥豬肉、酒精

不宜併用藥物：安眠藥

鎮定劑、安眠藥和酒精一起服用，可能會加強藥效，導致神經不協調；至於肥豬肉，是因為油脂會影響安眠藥的吸收。

▼同場加映：4大助眠飲品（按圖了解👇👇👇）

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3、牛油果、芝士

不宜併用藥物：抗抑鬱藥

治療精神科疾病藥物中含有單胺氧化酶抑制劑，如服用抗抑鬱藥又食用了牛油果、芝士、煙燻製品、香腸、魚乾等，這些需靠腸道單胺氧化酶代謝的高酪胺酸食物時，將使其大量留在體內，而產生頭痛、噁心、高血壓等副作用。

患有高血壓或偏頭痛者，吃了含這種酪胺酸數量高的食物，也會使病情進一步惡化。

4、人蔘

不宜併用藥物：降血糖藥

人蔘有降血糖功能，與降血糖藥物或胰島素併用可能增加低血糖發生率。人參與單氨氧化酶抑制劑（MAO Inhibitor）併用，也可能會產生藥物不良反應，使患者頭痛、失眠之副作用加重。

目前研究顯示，人蔘有抗血小板和血管擴張、抗氧化、抗發炎、幫助血液循環、刺激免疫力、影響血糖和膽固醇及血壓等，對於一般人有保健效果，若是對於接受藥物治療的病人，需要考慮人蔘與治療中藥物或疾病有互相影響的作用。由於人蔘影響的藥品種類治療效果會增加副作用風險而有嚴重後果，實在不能不注意。

5、紅麴、燕麥製品

不宜併用藥物：降血脂藥

紅麴有抗凝血作用，因此若與抗凝血藥物一同服用易加強效用導致大量出血。另外，紅麴降膽固醇的效果，與降膽固醇藥物的主成分化學結構相同，同時並用將加重藥效與副作用，而增加肝功能受損及肌肉疼痛的風險。

和燕麥一起食用得話，則會降低藥物的吸收，至少要間隔2-4小時較好。

6、西柚（又稱葡萄柚）汁

不宜併用藥物：心血管藥物

如：felodipine、nifedipine與西柚汁併用可能發生頭痛、臉潮紅，甚至嚴重的低血壓。

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