口臭長下巴有懶音6症狀因咬合不正？1支飲管練吞嚥改善戽斗下巴！

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-12 21:00

口臭、蛀牙、牙周病，甚至睡眠窒息症等可能與「戽斗下巴」有關！戽斗下巴指下巴向外突出。很多人都覺得是先天性遺傳而沒加理會，但其實戽斗下巴可能後天造成，它不只會影響外觀，還會有損健康。戽斗下巴除了靠手術解決，還有哪些處理方法？該如何預防？怎樣知道自己有沒有下巴突出？

咬合不正導致下巴過長？

你有沒有以下的問題？做足口腔護理卻容易口臭、平日總是不自覺張口呼吸、睡覺時鼾聲如雷、有蛀牙和牙周病？合上下顎，如果你的咬合不正那麼就要小心了，這可能會導致你下巴過長，造成「戽斗下巴」。台灣健康節目《健康2.0》其中一集便請來牙科博士趙哲暘醫生，為大家拆解成因和提供了「飲管操」復位的方法。

這名因下巴過長而引起熱話的日本Youtuber，早前在影片分享自己經歷。（Youtube截圖）

▼咬合不正5大症狀（按圖 👇👇👇）：

1）口臭

若你平日做齊口腔護理，生活習慣良好，仍有口臭問題？可能是因為齒列不正導致牙齒咬合不正造成。下巴過長或過短的人會導致牙縫變大而變得難以打理，更易滋生細菌。

2）很自然地張口呼吸

明明沒有鼻塞，但習慣張口呼吸？咬合不正的人長期用嘴巴呼吸，令臉頰肌肉、口腔周圍肌肉呈現緊張狀態，舌頭也會處於較低下的位置，以利口呼吸時呼吸道順暢。而睡覺時口張開，就是用口呼吸的證明。

3）鼻鼾聲很大

被人投訴鼻鼾聲很大？下巴過長或過短的人因為習慣用口呼吸，在睡眠時更容易患上睡眠窒息症，令鼾聲增大。口腔肌肉鬆弛無力，會讓舌頭無法頂到上顎處，入睡後因肌肉張力降低，使舌根下沉影響呼吸道順暢，當空氣通過狹窄的上呼吸道時，風力和黏膜振動所產生的聲音就形成打鼻鼾聲。

4）牙齒疾病

牙齒排列不整齊會造成咬合不正，牙縫過大或過於狹窄會造成口腔護理上的困難，容易出現牙周病、蛀牙等牙齒疾病。

5）下巴過長

從側臉看，下巴有明顯的向外伸長，正常人的側面下巴長度不應超過鼻尖。

6）口齒不清

咬合不正會造成說話口齒不清、大舌頭或發音不正。有懶音可能不是你的問題，而是因為下巴過長。

戽斗下巴後天造成？

日本一名擁有嚴重戽斗的Youtuber「城之內」在自己的頻道分享自己的經歷。他在影片中展示了小時候的照片，並強調自己的戽斗下巴並非先天性遺傳，而是舌頭擺放位置不當和吞嚥習慣差造成。「城之內」感嘆自己因外貌原因，在升上中學後飽受欺凌，因此拍片向大家分享咬合不正的影響，希望大家了解這個疾病。

▼戽斗下巴案例分享（按圖了解 👇👇👇）：

「城之內」說戽斗下巴是因舌頭擺放位置不當和吞嚥習慣差所致。究竟戽斗的真正成因是什麼？

▼導致戽斗下巴的成因（按圖率先了解👇👇👇）：

戽斗下巴如何後天造成？

戽斗下巴即因咬合不正所引致的下巴過長問題，成因分為先天性和後天性。很多人以為是遺傳造成，但更多的是後天長期性的不良習慣導致。

知道自己的舌頭如何擺放非常重要（如下圖）。正確的舌頭位置應該放在上顎，舌尖應頂住上排牙齒的根部（即上排門牙牙齦位置）；若舌尖沒有觸碰任何位置、或舌尖頂着前齒內側，那麼就容易造成戽斗下巴。

舌尖的正確擺放位置。錯誤的放置方法會導致下巴過長／過短等問題。（圖片來源《35開始，牙齒決定你的下半生》）

3個壞習慣導致咬合不正：

1）習慣性地用舌尖頂住下排牙齒

合上你的嘴巴，有感覺到什麼嗎？一般人合上嘴巴放鬆時，舌頭會貼住上顎，而有戽斗下巴的人通常會習慣舌頭貼住下顎，舌尖長期頂住下排牙齒，久而久之會導致下巴伸長。

2）吞嚥食物時舌頭慣性往下推

吞嚥有三個過程，分別是口腔期、喉頭期和食道期。一般人在吞食物時，舌頭會隨着吞嚥這個動作退在後上顎，但若你在吞嚥食物的時候，習慣性地把舌頭頂住上排牙齒或碰到下顎，那麼很大機會是因為你咬合不正。

3）臉部創傷

臉部嚴重的創傷亦會導致咬合不正，例如臉部骨折亦會影響下顎的發育，造成永久性的後遺症。

咬合不正三種程度

一般人在吞嚥食物時，軟顎跟著往上翹，把食物推向舌根，完成咀嚼和吞嚥的過程後舌頭自然會頂回上顎。但若你在吞嚥時下意識用力把舌頭往下頂就要小心了，這種習慣長期會導致齒列不正和下巴變形。

通常定期檢查牙齒時可以發現咬合不正的問題。牙醫主要會透過照X光來確認患者牙齒是否整齊。若發現咬合不正，醫生會評估其種類與嚴重程度，主要可分為3大類：

輕微程度：這種齒列不整最常見，也就是上排牙齒咬合時，會些微超出並蓋住下排牙齒，但咬合功能正常。

中等程度：這種則為嚴重垂直覆咬，又稱為下頜後縮(Retrognathism或Retrognathia)，也就是上排牙齒與上顎咬合時，會超出下排牙齒與下顎太多。

嚴重程度：嚴重戽斗又稱為下頷前突(Prognathism)，意即下顎過於突出，咬合時會造成下排牙齒蓋住上排牙齒與上顎。

▼一個動作自測咬合不正？（按圖率先了解 👇👇👇）：

「飲管吞嚥訓練」改善咬合不正

節目中牙醫趙哲暘醫生表示，咬合不正造成的戽斗下巴，是因為吞嚥動作不正確。若發現自己出現輕微或中等程度的咬合不正，可以靠每天做以下的「飲管吞嚥訓練」，矯正自己的吞嚥動作，從而達到改善的效果。不過若情況嚴重，可以選擇做下顎矯正手術或戴牙套。

1）「飲管吞嚥訓練」很簡單，只需一根飲管便可。

（節目截圖）

2）將飲管咬在大牙前面一點位置，舌頭擺在飲管上方。（如圖示）

（節目截圖）

3）如圖所示咬住飲管，嘴唇微張，嘗試在臉部肌肉不要動、嘴唇不能用力的情況下，用舌頭進行吞嚥口水的動作。

（節目截圖）

4）醫生表示可對着鏡子練習，最好每次能堅持30分鐘。他強調，訓練時需靠舌頭本身去吞口水，並非靠臉部肌肉。

（節目截圖）

趙醫生又解釋，這個吞嚥訓練的方式，除了適合齒列不正的人練習，平時自覺容易噎到、嗆到的老人和小孩也很適合，有助於改正口腔期的吞嚥習慣，幫助後續的吞嚥過程更順利。

資料來源：《健康2.0》