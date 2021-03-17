解決臭狐煩惱｜夏天舉手不再尷尬　消除腋下異味有辦法

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-03-17 11:22

踏入三月，香港天氣開始變得悶熱潮濕，每逢外出必定會大汗淋漓，尤其是當乘搭公共交通工具高舉手臂時，腋下一片汗濕，甚至傳出濃烈的異味，情況令人困擾且尷尬。怎樣才可以徹底解決臭狐問題，保持腋下清爽？秘密就藏於下文！

臭狐原於出汗多？

「腋下多汗症」俗稱臭狐，成因跟人體的汗腺有密切關連。由於人是恆溫動物，會依靠遍佈全身，特別於頭、頸、腋下及雙手特別發達的汗腺調節體溫，當身體受到高溫影響，汗腺會藉由排汗來帶走熱度，以達到降溫的效果。一般而言，汗水並無任何味道，因其主要構成的元素中超過九成半是水分，剩下的就是乳酸、脂肪酸及尿酸等物質。

然而，位於腋下的頂漿腺，又名為「大汗腺」過度發達時，會分泌出黏稠的乳黃色體液，當中含有脂肪酸和蛋白質，會提供豐富養份給皮膚表面的細菌，細菌經分解作用後便容易產生類近阿摩尼亞味的氣味，造成臭狐或體臭。

（圖片：md-surgery）

臭狐與體型性別無關 遺傳機率高達八成

臭狐的出現無分季節，雖然有臭狐的人一般汗水較多，但不代表汗多的人就會有臭狐；同樣不單止肥胖的男性，纖瘦的女性同樣也會有臭狐。因為造成臭狐問題的主因和體型及性別無關，主要可分為先天和後天兩方面。

先天因素包括家族遺傳和身體結構，根據調查指出如父母任何一方，本身有臭狐問題，遺傳給子女的機率高達50 - 80%，他們幼年時問題並不明顯，但當成長至青春期時，內分泌變得旺盛，刺激到汗腺，令臭孤問題被發現；另外有部分人士的汗腺天生比較發達，出現臭狐的機率亦相對較高，皆因汗液分泌量大，容易吸收更多的細菌，加上體毛造就良好的環境給予細菌長期寄居，問題也會隨之加劇。

（圖片：kuaibao）

辛辣、濃味食物加劇臭狐問題

後天因素則分為個人衛生和飲食習慣，若個人衛生習慣較差，兩至三天才清潔身體、換上乾淨透氣的衣物，大量滋生的細菌加上汗水無疑會加重腋下的異味；而飲食上攝取過量蛋白質，或者是濃味、辛辣和刺激性的食物，如洋蔥、薑或蒜頭等，不但會增加體內熱氣，誘發毛孔排出更多汗液。而且這些食物在進入胃部後，會被分解成揮發性化合物，只能通過呼吸及體液排出，所以臭狐問題會變得更嚴重。

臭狐患者有機會在汗水逐漸發酵的過程當中，因嗅覺疲勞的關係，根本聞不到自己散發出的異味，而忽視問題所在。身為親朋好友，都有責任向他們作出善意的提醒。

（圖片：Freepik）

簡單小妙招 踢走異味困擾

臭孤問題雖然不會導致嚴重健康問題，但由於會對日常生活帶來不少困擾，因此都需要針對不同程度作出不同處理。例如想在短時間內減低異味，可選擇合適的止汗產品，無論粉狀、走珠式抑或噴霧式止汗劑皆可減少汗液的分泌，但要留意以上產品須於肌膚乾燥時使用才能發揮效果，加上大部分止汗產品都會混入化學物和香料，有機會刺激皮膚，過量使用更會阻塞毛孔。

除了短暫改變氣味，衣著方面應盡量穿著寬闊和質料透氣的上衣，降低細菌滋生的機會，或不時使用濕紙巾拭抹腋下，避免分泌物與細菌產生作用令異味加重。在劇烈運動出汗後，盡快洗澡和更換衣物，讓身體回復乾爽。

（圖片：ideegreen）

嚴重臭狐 只能靠手術根治

至於臭狐問題比較困擾生活的患者，可考慮透過注射醫學用的肉毒桿菌 (Botox)或進行汗腺切除手術。肉毒桿菌有效阻隔腋下的汗腺神經的傳遞，抑制分泌量高達80%，可減少異味的產生，但由於藥效僅可維持三個月至半年，相對花費較高；而目前有不同類型的汗腺切除手術，可達致一次性根治的效果，患者可視乎自身的經濟能力而選擇，如利用旋轉電刮刀的微創手術，不單疤痕細微，而且復原速度快，治療滿意度亦有九成，但價錢略高。

想要徹底解決臭狐的問題，應及早求診，由醫生給予專業的建議，採取合適的治療。切勿誤信以生薑塗抺腋下等偏方，以免刺激皮膚，造成其他皮膚問題。