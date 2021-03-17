五十肩｜肩頸痛以為肌肉僵硬？3個動作測試五十肩必學拉毛巾減痛

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-17 17:02

五十肩的正式名稱是「肩沾黏性關節囊炎」，原因是因為肩關節囊發炎之後，身體為了修復發炎的位置，會產生纖維母細胞來補破洞，但是補過頭後，反而把「關節」這塊需要大量活動的空間黏住。因為它常發生於50歲左右的病人，亦即俗稱「五十肩」，也稱冰凍肩。

但不是只有50歲的人會發生，隨著運動風氣的發達，也有一些因健身方式不當造成肩關節受傷的年輕人，或是因為做家事需要經常手臂上舉的家庭主婦，都有可能罹患這種疾病。

但腰痠背痛的症狀實在太常見，許多人搞不清楚自己是肌肉僵硬、痠痛，還是患上了五十肩。以下就教你3招簡單測試肩膀狀態，如果沒有辦法很好的完成這些動作，就有可能是五十肩。

3招動作檢測五十肩是否上身！（點擊下圖看清圖片與說明！👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

測試動作1：雙手舉至與肩膀同高，上下擺動。記得肩膀要保持平行不要傾斜。 測試動作2：雙手彎曲，上臂貼著身體，接著向外打開。 測試動作3：雙手往前上舉至與耳朵平行。

小提醒：如果以上這些動作做不到位，或是執行上有困難，就可能是五十肩。記得要去就醫治療，免得愈來愈嚴重喔！

相關文章：【五十肩】無法梳頭抓背脊？TVB藝員林景程教你舉手爬牆４招減痛👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

相關文章：【每日3分鐘】減肥改善駝背肩頸痛 必試3招肩胛骨伸展操反手合十👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

自我復健好給力，4 動作舒緩五十肩疼痛

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】