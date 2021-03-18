【茉莉花茶】提神解鬱春天最啱！疏肝明目4款茶療加山楂防口臭

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-18 17:49

茉莉花茶氣味氛香怡人，令人心情舒暢，最宜春天飲用。有中醫指，茉莉花有行氣提神、解鬱、清熱等功效，適合體質偏熱的人士飲用。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師 吳子杰

茉莉花＝香片嗎？

茉莉花茶等於香片嗎？雖然兩者同樣用上茉莉花，但事實上不完全一樣，因為香片除了茉莉花還混入其他茶葉製作，故功效與單純茉莉花茶不同。

▼茉莉花茶知多啲！（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

茉莉花功效

茉莉花性涼，味甘，氣味芳香，有清熱作用，亦能行氣提神，解鬱，疏肝明目，有助改善精神疲憊、心情鬱鬱寡歡、上火牙肉腫痛、喉嚨痛、眼乾等症狀。

左：香片，右：乾燥茉莉花（撰文者提供）

一般而言，春季適合飲茉莉花茶。五行中，春季和肝臟同屬木，主生長、升發、舒展，暢達。茉莉花氣味芳香行氣解鬱，有助春天舒暢肝氣，調暢情志。

茉莉花茶性涼，適合體質偏熱的人，例如眼紅眼痛、口乾口苦的人士。反之，體質偏寒的人慎服茉莉花茶，例如怕凍，手腳冰冷的人士。

▼茉莉花茶簡易茶療 （按圖 👇👇👇）

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茉莉花茶：行氣醒神 玫瑰茉莉花茶：疏肝解鬱 茉莉菊花茶：清肝明目 山楂茉莉花茶：化濕消積

▼飲用茉莉花茶注意事項（按圖 👇👇👇）

1.體質虛寒的人慎服，或需搭配其他材料泡茶，例如加炙甘草以減弱其寒性

2.孕婦不可多服，慎防芳香行氣動胎

3.用作茶療，一日用量3克為宜，不宜長期飲用

4.挑選茉莉花時以嫰芽無葉較佳；芽少葉多則較差

健福堂中醫診所 註冊中醫師吳子杰（撰文者提供）

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