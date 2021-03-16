心臟病｜23歲男模半夜運動猝死！主動脈剝離2大關鍵猝死前會胸痛

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-16 19:00

主動脈剝離眨眼間又奪走年輕生命！台灣23歲凱渥男模張誌軒今（16）日傳出離世消息，家屬指出，張誌軒在深夜運動時，突然感到心臟不適暈倒後失去生命跡象，死因為主動脈剝離致血管阻塞。醫師表示，主動脈剝離又稱「無聲的殺手」，愈晚就醫致死率愈高，平常特別是高血壓、抽煙、喝酒、熬夜等作息不正常等族群最危險。

張誌軒Instagram限時動態16日一早傳出悲痛消息，妹妹代為發文說明15日深夜運動時突然心臟不適，在救護車上就沒有生命徵象，到院急救無效，得年23歲。而過去台灣藝人小鬼（黃鴻升）也因同樣的病症，在家中浴室昏倒猝死，享年36歲，被醫師診斷為主動脈剝離，兩人年紀都非常年輕，且病發過程十分突然。

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？👇👇👇

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台灣亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，主動脈剝離病程快速又稱為「無聲殺手」，患者往往是「10個走著進來，10個躺出去！」據統計，主動脈剝離死亡率是以1小時約1%的速率增加，劉殷佐也說明，急性主動脈剝離依發生位置可分為A型與B型，A型主動脈剝離具相當高致死率，且會造成器官缺血，故一旦確診為A型，都會建議緊急手術治療。

主動脈剝離誘發主因

台灣新光醫院健康管理部暨心臟內科主治醫師趙書平醫師提醒，主動脈剝離誘發的主要因素為高血壓及抽煙，若是潛在的高風險族群，務必天天測量血壓、戒煙、多運動，降低猝死風險。另外現代人工作壓力大也可能造成血壓升高的狀況，留意日常紓壓管道、維持正常作息、避免經常熬夜等，都有助於維持血壓穩定，遠離主動脈剝離風險。

主動脈剝離症狀

台灣三軍總醫院也提醒，主動脈剝離有90%的病人會有胸痛徵兆，主要有突發性似肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等等。另外有60%的病人有合併高血壓症狀，心臟方面主動脈瓣閉鎖不全、血胸、心包填塞、心跳增加、臉色蒼白、活動力減低、注意力無法集中、焦慮、冒汗、頭昏眼花、咳嗽、呼吸困難、聲音沙啞等，都要特別注意。

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