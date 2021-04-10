扁平足｜膝痛骨變型扁平足是元兇？腳底起枕2症狀必學腳趾毛巾操

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-04-10 12:00

扁平足，即是足弓塌陷，被稱為是近年急增的足部問題。由於很多人會對此不以為然，使扁平足的病情惡化，引起腳掌的疼痛、膝頭痛，或是足部持續麻痺的症狀，更嚴重甚至會令將來無法再走路。日本健康節目請來專家講述扁平足的成因和自我檢測的方法，更向大家提供強化足弓的小運動，一定要看下去！

足弓有三個？

足弓主要可以分成橫和縱兩部分的三個足弓，分別是內側縱弓、外側縱弓和橫弓，其作用是把人體重量平均分散於拇指指掌關節、尾指指掌關節、腳跟前端，以及步行或跑步時吸收震盪和向前推進。

▼足弓有什麼用途，患扁平足又可以有多嚴重？立即按圖了解足弓更多：👇👇👇

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日本健康節目《主治医が見つかる診療所》引述的調查結果，指出在日本有7成的人患有扁平足。當足弓塌陷，腳底沒有拱起的空間或足弓較低，步行時所受到的衝擊就會直接漫延到全身，帶來腳掌的疼痛、膝頭痛，或是足部持續麻痺的症狀，引致半月板受損、骨頭變形等問題，更嚴重甚至會令將來無法再走路。

扁平足自我檢測

▼日本健康節目《主治医が見つかる診療所》講到患扁平足的情況非常普遍，已經成日現代的都市病之一，那平常在家又可以用什麼方法去測試自己是否扁平足呢？（立即按圖查看測試方法👇👇👇）

要確認自己有沒有患上

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扁平足的可能性，首先就要好好看一看自己的腳掌。若然在第二隻腳趾的根部皮膚較硬，或者是已經長有繭的人，就有可能是患有扁平足。因為足弓塌陷而未能防震，腳趾根部的負擔就會增加，繼而較易起繭。

另外還有一個方法，就是在坐下之後將腳垂直地踏在平面上，再將食指和中指放入足弓的位置。假如中指能夠放到第二關節，則代表足弓高度正常；但如果只能放入一節或者幾乎放不進去，那就很可能是已經患有扁平足。

兩招改善扁平足

▼對於已經有扁平足傾向的人，醫生介紹了兩個可以預防和改善扁平足的動作，事前大家可以先準備毛巾和10條橡筋（立即按圖學動作👇👇👇）

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1. 橡筋拉展

這個動作是用來訓練外展足拇肌（abductor hallucis muscle），以強化橫弓。過程先要把1條粗橡筋或是10條幼橡筋，套着雙腳的拇趾，同時雙踝合攏。然後用拇趾的力量將橡筋向左右兩邊拉開，在最開的位置停下，維持5秒。醫生建議每日做20次的話，就能見到效果。

▼同場加映：從鞋墊磨損的程度和位置，其實也可以反映你的健康狀況

（按圖查看4種非正常的鞋墊磨損方式👇👇👇）：

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2. 抓取毛巾

這個動作可以訓練到縱弓的肌肉，強化整個足弓。首先要準備一條薄毛巾，然後把毛巾舖在平滑的地面之上，接着就以左右腳趾交替的方式，抓取毛巾，目標是把整條毛巾到自己腳掌下。過程中應該會感覺到腳掌的疲累，亦有可能因為久久未曾使用足弓肌肉的關係，出現抽筋的情況。醫生建議這套動作以10次為一組，每日做3組為佳。

▼同場加映：按下圖參考物理治療師建議改善扁平足方法：

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選對鞋子則可預防扁平足

要從穿的鞋子入手預防扁平足，就切記要選擇大小剛好的腳子，留有鬆動的鞋意味着腳掌很容易就能夠向兩旁延伸，橫弓就會更易塌陷。其次是可以選擇人字拖款式的拖鞋，因為要用拇趾和食趾夾着帶子，變相可以鍛練腳掌的肌肉，保護足弓。

除此以外，由於吸震、承托體重本來就是足部的基本功能，所以，要保護足部及改善扁平足問題，可以選擇穿較為薄底的鞋，比如是芭蕾舞之類的鞋子，能夠刺激雙腳的觸感，幫助腳掌回復原本的功能，又比如平常在家的時候，可以多以赤腳行走。

▼扁平足患者特別容易患足底筋膜炎，那在行山的同時，又應該如何選擇適合的裝備可以保護身體減少勞損及損傷（按圖了解👇👇👇）

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醫生解釋到，大家出生的時候其實都是扁平足，隨着成長會在中學的時候形成足弓，但期間如果足底、下肢肌肉力量不足，例如小時候常穿厚底運動鞋、少赤腳走路等，缺少機會鍛鍊下肢肌肉，就會阻礙肌肉和骨骼的生成，終長成了扁平足。

（資料來源：《主治医が見つかる診療所》）