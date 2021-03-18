腳板顏色｜偏紅易有心臟病？紫色易肺癌？1招呼吸法改善肺功能

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-18 19:52

腳底滿佈穴位，一般去腳底按摩，就能透過反射區知道哪個臟腑出現問題。日本健康節目《この差ってなんですか？》報道，不用按摩，單憑腳底顏色就知道身體的狀況！健康的腳底應該是什麼顏色？偏黃的腳底是哪裏出現問題？若呈紫色又要注意什麼？

「この差ってなんですか？」節目截圖

平日去腳底按摩，會按腳底不同的反射區，若哪個位置出現痛楚就代表所反射的內臟出現問題。足底和內臟健康息息相關，日本健康節目《この差ってなんですか？》請來專業醫生為大家講解腳底不同顏色所反映的內臟健康狀況。一起來檢查一下自己的腳底顏色吧！

▼腳底顏色反映內臟健康？（點擊下圖看清！👇👇👇）：

1）粉紅色：健康顏色

若你的腳板如圖所示一般呈漂亮的粉紅色，那麼恭喜你！證明你的血液循環很順暢，身體狀況不錯，內臟亦無大礙，要繼續維持下去啦！

2）紅色：提防心血管疾病

若腳板底顏色偏向赤紅（如圖卡所示），那麼就需要注意一下心臟問題。節目組醫生解釋，腳板底偏紅是因為血液循環不佳，導致身體血液集中在腳底。這類的人血液較黏稠，可能是日常暴飲暴食，或運動量不足所致。腳底偏紅色的人患上心血管疾病、心臟病、高血壓的機率亦會大幅增加。

運動不足、放任式飲食會增加心血管疾病風險。（節目截圖）

解決方法：

腳底偏紅因血液循環不佳。醫生表示，只要多走動就可以解決問題。小腿肌肉其實是身體下半身的「血液泵」，每天最少走10,000步就能提升它的功效，改善血液循環不順的問題。同時亦應控制飲食量，不要再把自己的胃袋塞太飽啦！

3）黃色：膽紅素難分解易有肝臟疾病

醫生解釋，肝功能差會導致膽紅素無法分解而積聚在腳底，令腳板呈黃色。（節目截圖）

腳底呈黃色，很有可能是因為肝臟效能不佳。醫生解釋，在健康的情況下，膽紅素會被肝臟吸收，但日常生活習慣不佳，例如飲酒過量、睡眠不足，肝臟功能就會下降，從而造成膽紅素難以被完全吸收，過多的膽紅素就會積聚在腳底，令它呈現黃色。醫生表示，此類人亦是肝癌、肝硬化的高危一族。

酒精會增加肝臟負荷，令患癌風險大增。（節目截圖）

解決方法：

首先應減少酒精的攝取，其次要調整自己的生理時鐘。醫生表示，每天用熱水足浴20分鐘可以促進血液流動，令腳部血液處於溫暖狀態，以減輕肝臟負擔。

每天用熱水足浴20分鐘就能加強血液循環，減少肝臟負擔。（節目截圖）

4）紫色：肺功能受損

腳底呈紫色？是因為你的肺部功能差。紅血球幫助運送氧氣，中途經過肺部進行循環，但若肺功能變差，血液含氧量不足時，腳底就會反映出來。醫生指，腳底呈紫色可能平日吸煙太多，令肺功能大幅下降，出現以上情況就需要戒煙了。這裏人易癌上肺癌、肺炎等疾病，所以若你的足底已經偏紫色就要小心了。

醫生指出，當血液缺氧就會偏紫色，導致腳底看起來偏紫。（節目截圖）

解決方法：

戒煙！戒煙！戒煙！醫生解釋，當腳底呈紫色代表肺部功能已嚴重受損，因此戒煙可以說是當務之急。他還推薦了一套「呼吸筋訓練操」，早晚各做10次，讓大家跟着做以改善問題。

「呼吸筋訓練操」：

1）把手放到頭後（如圖示），用鼻吸氣三秒。

（節目截圖）

2）用口呼氣6秒，同時把手伸直。

（節目截圖）

腳趾難張開＝易跌倒？

節目組除了講解腳底顏色反映的內臟問題外，還做了一個有趣的小測驗。動動你的腳趾，如果每隻腳趾不能輕鬆張開，則代表該人容易失平衡而跌倒。別以為腳趾無太大作用，它們其實是保持平衡的關鍵。

醫生表示，若腳趾難輕鬆張開，可以試試用腳趾抓住毛巾進行訓練，以達到強化趾力的目的，每日一次，每次15分鐘便可。