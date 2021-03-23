牙周病｜每日刷牙都出事？牙醫解構蛀牙成因　清潔必要配合呢樣嘢

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-23 19:06

有想過就算每天早晚都刷牙，但仍然會得蛀牙或牙周病嗎？事實上，除了刷牙之外，很多人都會忽略了一個地方......

就算每天早晚刷牙，也有可能患上蛀牙或牙周病。（unsplash）

我們自小被教育早晚都要仔細地刷牙，但有不少人仍然會得蛀牙或牙周病。想知原因，首先要解構蛀牙的成因。台灣桃園長庚一般牙科醫師彭鼎珊指出，蛀牙發生的四個要素：「牙齒、細菌、食物、時間」，當中的細菌，會和食物殘渣裡的碳水化合物產生作用，進而形成牙菌斑，會造成蛀牙與牙周病。

▼▼▼按下圖看牙周病症狀▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

單靠刷牙並不能完全牙齒縫隙間的牙菌斑移除，必須依靠牙線的輔助來清除。因此，應該要培養每天使用牙線的習慣，不過很多人也會用錯，不如先看看以下的錯誤概念吧！

▼▼▼按下圖看5大使用牙線常見的錯誤概念▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

除了使用牙線外，還可利用沖牙器無線型水牙線機，一機附送多個噴頭，包括：標準噴頭、正畸噴頭、牙菌斑噴頭及舌苔清潔噴頭，全方位清潔口腔，而且非常環保！

Waterpik 潔碧 無線型水牙線機

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/23)

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