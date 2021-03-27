經期前調理｜胸脹頭痛脾虛水腫　2款食療白扁豆粥養血安神戒綠茶

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-29 01:58

月經每個月都為女性帶來煩惱，中醫學認為月經周期可以分為月經期、經後期、經間期和經前期。究竟如何善用整個周期來調理身體，改善月經前中後期容易出現的不適？一連3篇文章，由註冊中醫師講解月經周期保養食療及貼士。 文：健福堂中醫診所註冊中醫師梁婉婷

月經周期以月經來潮的第1天起計，因此，若以28日為一個周期計，經前期大約是月經周期的第17至28日。（《當你沉睡時》劇照）

女性大約每4周有一次月經來潮。出現第一日為月經周期的開始，兩次月經的第一日之間即為一個月經周期，從21到35天不等，一般在28天左右，行經時間多為3~7天。中醫學認為月經周期可以分為月經期、經後期、經間期和經前期。

月經周期以月經來潮的第1天起計，因此，若以28日為一個周期計，經前期大約是月經周期的第17至28日。

脾虛致腹瀉水腫

經前期女性容易出現腹瀉的情況，並同時伴有精神倦怠、肢體疲軟等表現，甚至會有面部或四肢浮腫的表現。

▼經前期常見問題：（按圖 👇👇👇）

這些症狀多因為脾虛所導致，或與經期前緊張綜合症、體質虛弱、飲食不當（如進食煎炸、生冷、寒涼等食物）、情緒比較緊張等因素有關，故脾失健運，脾虛濕盛，水濕下注腸道，遂為腹瀉；水濕泛益肌膚而為水腫。故飲食原則多以健脾益氣為主。

▼經前期食療（按圖 👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1.白扁豆紅棗粥：健脾補氣，養血安神

2.刀豆茶：溫補脾腎，和中補氣

除了以上2款食療外，經前期應吃什麼食物，又要注意什麼生活習慣？

▼經前期日常注意事項（按圖 👇👇👇）

1.適宜進食調經，調氣養血的藥食

如玫瑰花、羊肉、山藥、黑芝麻、海參

2.不宜進食生冷、味厚的食物

如雪糕、濃茶、小米、卷心菜、綠茶

3.保持心情愉快

這段期間，體溫會升高，情緒調節會更加地不穩定，若肝氣鬱結，化火內擾，有可能導致經前頭痛、經前乳房脹痛、失眠等病症，可以嘗試放鬆精神，適當調整生活的節奏。

4. 適量運動

低強度的運動，如慢跑、瑜伽等，可以促進自身氣血的運行，可以適度改善痛經的情況。

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+ 3 + 3 + 3

其他注意事項

1.如有外感症狀，如惡寒發熱，惡風，汗出或汗不出，鼻塞，流鼻水，噴嚏、咳嗽，咽喉紅腫熱痛等症狀，請立即暫停服用以上食療和茶療，並應立即求醫。

2.上述食療和茶療只用作日常調理保健之用，並不能代替治療，若症狀有加重的傾向，請立即求醫，進行相關治療。

3.若上述食療和茶療服用後，有任何不適或過敏症狀，應立即停止飲用，並立即求醫。

4.如自身有其他基礎疾病，如：糖尿病、高血壓、腫瘤等或有任何不適者，服用前應向註冊中醫師諮詢。

5.若想知道以上食療和茶療是否適合自己，應於服用前咨詢註冊中醫師意見。

健福堂中醫診所註冊中醫師梁婉婷（撰文者提供）

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