春分｜濕重易倦血壓升成日想瞓？3款食療疏肝去濕多吃山藥西蘭花

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-21 11:48

春分（三月二十日）是二十四節氣中的第四個節氣，意指已到春季的中間。乍暖還寒，天氣時暖時涼，容易患上感冒。潮濕天氣積聚濕氣，易感疲倦及傷脾胃。春分應如何保持健康及好精神？即睇春分的養生食療、穴位及日常生活提示！

春分宜調養陰陽平衡

「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」春分古稱「日中」，晝夜時間長短相等。春分氣候逐漸回暖，雨水增多，乍暖還寒。註冊中醫師潘咨遐表示，從中醫角度來看，春分是調養人體陰陽平衡的重要節氣。

春分氣候逐漸回暖，雨水增多，乍暖還寒。（daiga_ellaby/unsplash）

春分易疲倦、血壓升

春回大地，雨水增多，濕氣上升，人容易出現「春困」。「春困」即出現身體困重、浮腫、嗜睡、疲倦、感到胸悶、腹脹及大便稀薄等症狀。

▼食療擊退春困：老黃瓜薏米湯（按圖👇👇👇）

春分驟冷驟熱，溫差較大，容易使高血壓患者的血壓上升，有機會導致人體失衡，出現心臟病、眼疾、眩暈和失眠等不適。

此外，春天最特別的是濕度極高，濕氣可使濕疹患者復發。脾虛人士（眼袋、面色發黃、食慾減少、腹脹）更容易積聚濕氣，大便變得水漾，並加重脾胃不適。

春分宜養肝健脾、去濕。（資料圖片）

春分宜養肝健脾、去濕

春天宜養肝，中醫理論中，春屬木，對應的臟腑為「肝」，對調節精神和情志有重要的作用。肝主疏泄，負責疏理全身氣、血、津液的流通與宣泄，令身體得以運行。因此，春分養生重在養肝，須疏肝解鬱。

五行中，肝屬木，脾屬土，而木剋土。肝與脾腎關係密切，也要兼顧調理脾腎，注意脾胃健康。

1. 多吃青色食物

根據中醫「五行理論」，五臟對應五色，青對應肝、赤（紅）對應心、黃對應脾、白對應肺、黑對應腎。因此，養肝要多吃青／綠色食物。

▼青色食物例子：（按圖👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

2. 宜吃酸甘食物

肝臟對應的味道為酸，「酸甘化陰」，當酸和甘一起進食可化陰。酸味有助清補養肝，而甜味可滋補脾胃。但值得注意，筋痛人士應少吃酸味食物，酸味太過可令筋絡收縮，加重痠痛。

• 酸味食物（不宜太酸）：士多啤梨、青梅、杏、李、櫻桃

• 甘味食物：有大棗、山藥、蜂蜜（蜂蜜更有助潤腸通便、清肺解毒）

3. 多吃健脾去濕食物

濕氣重時較易出現「春困」，特別是脾胃差人士。而「濕」更會引起舊患如關節炎、哮喘、鼻敏感症狀加重，大家可多加進食健脾去濕的食物，如淮山、薏米、茨實、扁豆、赤小豆等。

潘醫師建議，可因應身體的症狀或需要選擇食用以下疏肝健脾、去濕食療，調養身體。

▼疏肝解鬱：玫瑰菊花茶（按圖👇👇👇）

▼益氣健脾：太子參南棗陳皮茶（按圖👇👇👇）

▼健脾利濕：茯苓陳皮粥（按圖👇👇👇）

4. 減少吃肥膩、生冷、辛辣、油炸食物

春天養肝旨在協調肝的陰陽平衡，飲酒、辛辣、油炸、生冷和偏寒涼的食物都會傷肝。

5. 減少吹風

春天主氣是風，風氣通於肝，肝惡風，春天風氣最傷肝。吹風可造成高血壓、腦中風、頭痛和頭暈等不適。

6. 穿著宜「下厚上薄」

不少人開始穿夏天衣物，但潘醫師提醒，溫差大仍須要注意保暖。外出宜攜帶外套，下身穿著較厚，避免下肢着涼，上身則可較輕薄。

7. 避免情緒波動和發怒，保持心境開朗

怒會傷肝，肝主疏泄，惡抑鬱而喜調達。情志不舒、心情鬱悶可致肝鬱，不利肝疏泄。

8. 早睡早起

捱夜傷肝，因晚上11點至凌晨3點是氣血流注於膽經和肝經的時間，若這段時間不休息，會不利於肝膽的排毒和代謝。

9. 多做伸展運動

春天宜順應春季生機盎然，多做戶外活動，適當出汗亦有助排走濕氣。

10. 按壓疏肝穴位

除了飲食和作息上要多加注意，按壓太沖穴也有助疏肝解鬱。

▼ 太沖穴：（按圖👇👇👇）

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註冊中醫師潘咨遐（受訪者授權提供）

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