洗澡｜防心臟病助安眠沖涼5要點　腸胃差沖凍水淋浴勿逾10分鐘？

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-20 19:00

來到春天又熱又潮濕的季節，這個時候特別容易失眠，但原來這與洗澡也有莫大關係。日本健康網站《さわい健康推進課》為大家羅列了一系列的洗澡小貼士，春夏洗澡有什麼值得注意的地方？怎樣洗才會減少失眠？

春天濕氣重，遇上悶熱的天氣真的易失眠。日本健康網站《さわい健康推進課》則推薦了一系列春夏洗澡要點，幫助大家在悶熱的春夏季一夜好眠。研究還顯示，洗對澡還對身體健康有莫大的好處。

《さわい健康推進課》中，日本東京都市大學博士早坂先生對不同的入浴方法進行研究，提出了春夏天洗澡應注意的地方。

除了浸浴，淋浴也有不少好處。（hannah xu@unsplash）

淋浴改善腸胃差？

淋浴好處多多，不但改善淋巴健康又能促進血液循環，如果善用花灑頭更做出浸浴達不到的效果！

1）腸胃差的人冷水淋浴更佳

冷水淋浴有很多好處，若進行劇烈運動後、或早上起來不妨洗個冷水澡，它比熱水澡更能提神。博士指出，腸胃不佳的人洗冷水澡更能促進腸胃蠕動，還能鍛煉血管。不過洗冷水時應先將水溫調至37℃，再慢慢調低溫度至18～20℃，千萬不能一下子就淋凍水。

2）善用花灑按摩

花灑的水壓可以自由調節，有助按摩不同穴位。若肩頸疲勞，可以把水溫調高至40℃，輕輕槌打痠痛的部位約5～10分鐘。用水壓按摩小腿位置還能促進下半身血液流動，預防心血管疾病。

3）淋浴也講究順序？

淋浴也有先後之分。最有效的方法是由手、腳淋起，逐漸洗向身體中心、下半身部分。博士建議，秋冬季節在淋浴後，把水溫調至20℃沖洗全身更能保溫。

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▼洗澡五大要點（按圖了解👇👇👇）：

春夏洗澡五大要點

春夏洗澡又有什麼要注意的地方呢？早坂博士解釋，由於秋冬和春夏的溫度差距極大，因此入浴的方式和水溫都大不同，洗澡方式錯誤亦會導致反效果。

1）水溫

春夏洗澡特別要注意入浴水溫，洗澡時的水溫應維持在「剛好覺得溫暖」的溫度，約為38℃左右，過熱的水溫在悶熱的天氣下容易導致中暑。早坂博士表示，洗澡水溫不宜超過40℃。

2）洗澡時間

以為洗澡時間愈久愈好？博士解釋，淋浴時間應盡量控制在10分鐘以內，否則易脫水。若是浸浴，則應該維持在10～15分鐘，不宜超過20分鐘，否則會導致頭暈，嚴重更會昏迷。

3）注意脫水症狀

春夏因為出汗量較多，易造成脫水。人體在泡澡時會排出800毫升多餘水分。博士建議，洗澡前應先飲1～2杯水（約150~300毫升），而在洗澡後亦應補充水分，可以飲用無咖啡因飲料和冷牛奶。

4）洗澡順序

浸浴前應先淋浴5分鐘，徹底沖走身上的油脂和污垢才去泡澡。早坂解釋應先用花灑浴讓身體適應水溫，之後再泡澡效果更佳。

5）浸浴方式

泡澡有分為「半身浴」和「全身浴」。「半身浴」指水位剛好浸過腰部，有助令下半身血液循環更佳，有助減肥和去水腫；「全身浴」指水位到肩部位置，有助放鬆肩膀。博士認為春夏時節泡「半身浴」更佳，因為全身浴帶來的水壓並非每人適合，而且氣溫較高的夏天亦不適合泡全身浴，否則會加速脫水狀況。

▼同場加映：沖涼習慣影響健康？（按圖了解👇👇👇）：

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浸半身浴有助去水腫，家中有浴缸不要浪費。（sidekix＠unsplash）

浸浴在香港不太普遍，但如家中設有浴缸的話，也不妨一試，因為據早坂博士的推介，浸浴有以下6大好處。

▼浸浴6大好處（按圖了解👇👇👇）：

浸浴6大好處

1）改善血液循環

熱水澡有助血管擴張，促進血液循環和新陳代謝。同時，泡澡還有助抑制神經過敏，對預防偏頭痛和神經痛效果甚佳。不過要留意，若你正在偏頭痛就不宜泡澡了。

2）去水腫

若你想去水腫，不妨試試半身浴。在泡澡時，不僅身體表面，水壓還會施加到皮膚下的血管。 壓力將收集在四肢末端的血液推回到心臟，從而改善血液流動和淋巴流動。 這稱為「靜水壓力作用」，有助去水腫。

「さわい健康推進課」圖片

3）放鬆身體

天氣轉熱，出趟門很易一身汗，回到家又黏又累。泡澡能利用水中的浮力，幫助身體放鬆，從而紓緩關節痛和肌肉痛。

4）徹底潔淨身體

熱水令毛孔徹底張開，排出積聚的油脂和污垢，有助潔淨身體，這點花灑浴很難做到。

5）配合蒸氣和香油效果加倍

熱水澡結合香油和蒸氣能效果加倍。蒸氣能滋潤鼻腔，預防乾燥，紓緩鼻敏感。泡澡時使用薰衣草精油或浴鹽更可有助入眠。

6）放鬆心情

浴室是放鬆的私人空間。經歷一天的工作，一邊泡澡一邊放空，讓自己的心靈得以完全放鬆。浴室是密室空間，博士指密室效應能讓精神完全放空。

妙用梳打粉去水垢＋角質

浴缸和淋浴處容易積聚頑固水垢，需好好清理。早坂博士提供了一石二鳥的小妙方，在泡澡時只需放熱水後加入2大茶匙梳打粉，有助去水垢之餘還能去除身體上的角質和多餘的皮脂，不妨試試吧！