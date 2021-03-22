喉嚨痛｜花粉症春天易發病　聲沙鼻涕倒流3大症狀抗過敏吃蘋果！

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-22 18:08

花粉季一到，當喉嚨痛、腫脹，就表示它發炎了，這也是花粉症（Pollen Allergy）的症狀之一。當過敏原刺激身體釋出組織胺（Histamine），就會導致喉嚨發炎、敏感。這個症狀不只不舒服，其實也很危險。以下三點，都是不能忽視的花粉過敏症狀，及早就醫才能避免繼發感染。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼3大花粉過敏症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 喉嚨痛

喉嚨痛（Sore throat）是花粉症的常見症狀，若置之不理，喉嚨可能會腫脹到令人難以吞嚥食物和唾液，並使喉嚨受損。因花粉症引起的喉嚨痛，還可能會使喉嚨變得異常敏感和脆弱，進而演變成更難醫治的鏈球菌性咽喉炎（Strep throat），或其他繼發感染。

2. 鼻涕倒流

花粉症也會使鼻竇黏液增生，過多的鼻涕倒流至喉嚨，日積月累，就會造成喉嚨發炎。而堆積在喉嚨的鼻涕所引起的細菌滋生，就會變成日後喉嚨感染的罪魁禍首。因此若發現喉嚨有黃色濃稠的鼻涕，建議向醫師求診，因為這可能是繼發感染的前兆。

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3. 異常的聲音改變

花粉症引起的喉嚨痛，會導致聲音沙啞，以及喘鳴（呼吸聲音粗糙）。這因為當喉嚨變敏感，喉頭會首當其衝受到影響，讓人無法正常發聲。花粉症也會使呼吸道阻塞，除了喘鳴，也可能造成呼吸困難，對有氣喘的人來說特別危險，應儘速就醫。

這些可怕的症狀如何緩解？

首先應盡量避免讓自己暴露在有花粉的環境中，若已經有過敏反應，可以使用抗組織胺類的藥物（Ａntihistamine drugs）來緩解症狀。如果喉嚨痛持續，建議儘速就醫，醫師會為患者做全面檢查。喉嚨痛有可能是嚴重疾病的前兆，不能輕忽，即使症狀輕微，及早就醫才能避免潛在麻煩。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：花粉過敏喉嚨痛！快看醫師避免繼發感染】